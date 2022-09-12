https://sputniknews.com.tr/20220912/elon-muskin-universiteden-sevgilisi-eski-fotograf-ve-hediyeleri-acik-artirmaya-cikardi-1061096764.html

Eski sevgilisi, Elon Musk'ın fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı

Eski sevgilisi, Elon Musk'ın fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı

Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk’ın üniversiteden eski sevgilisi, milyarderin gençlik fotoğraflarını açık artırmada satmaya başladı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T15:01+0300

2022-09-12T15:01+0300

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yaşam

elon musk

açık artırma

sevgili

eşya

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Milyarder Elon Musk'ın Pensilvanya Üniversitesi'nde birlikte öğrenim gördüğü sevgilisi Jennifer Gwynne, milyarderin gençlik yıllarından kalma fotoğraf ve hediyelerini açık artırmaya çıkardı.Bloomberg'in haberine göre Gwynne, eşyaları RR Auction adlı internet sitesi üzerinden satmaya başladı.Satılan eşyalar arasında Musk'ın gençliğinden fotoğraflar, el yazması bir doğum günü kutlaması ve bir altın kolye bulunuyor.Gwynne, yaptığı açıklamada eşyaları oğlunun üniversite masraflarını karşılamak için satışa çıkardığını kaydetti.Açık artırmada 'Sevgiler, Elon' imzası bulunan bir doğum günü kartına 10 bin dolar teklif edildi.Satışa çıkarılan eşyalar arasında Musk'ın babası Errol'un Zambiya'da sahibi olduğu madenden gönderdiği zümrüt işlemeli altın kolye dikkat çekti.

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elon musk, açık artırma, sevgili, eşya