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https://sputniknews.com.tr/20220912/elon-muskin-universiteden-sevgilisi-eski-fotograf-ve-hediyeleri-acik-artirmaya-cikardi-1061096764.html
Eski sevgilisi, Elon Musk'ın fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı
Eski sevgilisi, Elon Musk'ın fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı
Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk’ın üniversiteden eski sevgilisi, milyarderin gençlik fotoğraflarını açık artırmada satmaya başladı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T15:01+0300
2022-09-12T15:04+0300
yaşam
elon musk
açık artırma
sevgili
eşya
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Milyarder Elon Musk'ın Pensilvanya Üniversitesi'nde birlikte öğrenim gördüğü sevgilisi Jennifer Gwynne, milyarderin gençlik yıllarından kalma fotoğraf ve hediyelerini açık artırmaya çıkardı.Bloomberg'in haberine göre Gwynne, eşyaları RR Auction adlı internet sitesi üzerinden satmaya başladı.Satılan eşyalar arasında Musk'ın gençliğinden fotoğraflar, el yazması bir doğum günü kutlaması ve bir altın kolye bulunuyor.Gwynne, yaptığı açıklamada eşyaları oğlunun üniversite masraflarını karşılamak için satışa çıkardığını kaydetti.Açık artırmada 'Sevgiler, Elon' imzası bulunan bir doğum günü kartına 10 bin dolar teklif edildi.Satışa çıkarılan eşyalar arasında Musk'ın babası Errol'un Zambiya'da sahibi olduğu madenden gönderdiği zümrüt işlemeli altın kolye dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220726/elon-musk-ozel-hayatina-gosterilen-ilgiden-sikayetci-basimi-egip-medeniyet-icin-calisacagim-1059148741.html
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elon musk, açık artırma, sevgili, eşya
elon musk, açık artırma, sevgili, eşya

Eski sevgilisi, Elon Musk'ın fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı

15:01 12.09.2022 (güncellendi: 15:04 12.09.2022)
© AP Photo / Susan WalshElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk’ın üniversiteden eski sevgilisi, milyarderin gençlik fotoğraflarını açık artırmada satmaya başladı.
Milyarder Elon Musk'ın Pensilvanya Üniversitesi'nde birlikte öğrenim gördüğü sevgilisi Jennifer Gwynne, milyarderin gençlik yıllarından kalma fotoğraf ve hediyelerini açık artırmaya çıkardı.
Bloomberg'in haberine göre Gwynne, eşyaları RR Auction adlı internet sitesi üzerinden satmaya başladı.
Satılan eşyalar arasında Musk'ın gençliğinden fotoğraflar, el yazması bir doğum günü kutlaması ve bir altın kolye bulunuyor.
Gwynne, yaptığı açıklamada eşyaları oğlunun üniversite masraflarını karşılamak için satışa çıkardığını kaydetti.
Açık artırmada 'Sevgiler, Elon' imzası bulunan bir doğum günü kartına 10 bin dolar teklif edildi.
Satışa çıkarılan eşyalar arasında Musk'ın babası Errol'un Zambiya'da sahibi olduğu madenden gönderdiği zümrüt işlemeli altın kolye dikkat çekti.
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