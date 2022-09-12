https://sputniknews.com.tr/20220912/dugun-konvoyunda-trafigi-durdurdugu-belirlenen-4-surucuye-para-cezasi-1061080566.html

Düğün konvoyunda trafiği durdurduğu belirlenen 4 sürücüye para cezası

Düğün konvoyunda trafiği durdurduğu belirlenen 4 sürücüye para cezası

İstanbul'da, düğün konvoyu yaparak trafiği durdurduğu belirlenen sürücülere para cezası uygulandı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T01:56+0300

2022-09-12T01:56+0300

2022-09-12T01:56+0300

türkiye

düğün konvoyu

para cezası

istanbul

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sürücülerin 10 Eylül'de Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda düğün konvoyu yaparak, yolu kestiği ve trafik akışını engellediğine yönelik görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan incelemelerde sürücülerin M.F.T, E.K, B.Ş. ile E.S. olduğu tespit edildi.Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten sürücülere 427'şer lira, aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmekten 196'şar lira, saygısızca araç kullanmaktan 196'şar lira olmak üzere toplam 3 bin 276 lira idari para cezası uygulandı.

türkiye

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düğün konvoyu, para cezası, istanbul