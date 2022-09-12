https://sputniknews.com.tr/20220912/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061085229.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar yeni haftaya 18.24 seviyesinde başladı, Euro/TL 18.40 civarında hareket ediyor. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T09:28+0300

2022-09-12T09:28+0300

2022-09-12T09:28+0300

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Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 18,24 seviyesinden işlem görüyor.Euro/TL 18,40 civarında hareket ediyor.Piyasalarda faiz artışları ve enerji arz sıkıntıları ile kuvvetlenen resesyon endişeleri takip ediliyor.Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin para politikasında sıkılaştırmaya devam edileceğine işaret eden açıklamalarının ardından dolar karşısında 0,9865'e kadar geriledikten sonra yeniden 1'in üzerine çıkarak üç haftadan uzun bir sürenin zirvesine yükseldi.ABD'de yarın enflasyon verileri açıklanacak. Verilerin 21 Eylül'deki Fed kararı öncesinde 75 baz puanlık artış beklentilerini 50 baz puana azaltıp azaltmayacağı takip ediliyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın haftaya hafif düşüşle 1005 TL'den başlıyor. Çeyrek altın haftaya yüzde 0,12 yükselişle 1.671 TL'den başladı. Cumhuriyet altını 6.670 TL'den haftaya başladı.ONS altın yeni haftaya küresel risk iştahının yüksek olmasının da etkisiyle yüzde 0.30 düşüşle 1.723 dolardan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20220909/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061000904.html

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