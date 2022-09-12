https://sputniknews.com.tr/20220912/diyarbakirda-kiz-isteme-kavgasi-3u-agir-13-yarali-1061083308.html
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgası: 3'ü ağır 13 yaralı
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgası: 3'ü ağır 13 yaralı
Diyarbakır'da akraba olan iki aile arasında kız isteme yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yeni bir olay çıkma ihtimaline karşın... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T05:53+0300
2022-09-12T05:53+0300
2022-09-12T05:55+0300
kavga
türkiye
kız isteme
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061083164_0:3:1001:566_1920x0_80_0_0_37a6cfb1aef1dee7dc5e6443a0da8163.jpg
Diyarbakır'da kız isteme yüzünden akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 13 kişi yaralandı. Jandarmanın giriş ve çıkışı kapattığı kırsal mahallede yeniden olay çıkmaması için elektrikler de kesildi.Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre göre akraba iki aile arasında daha önce ‘kız isteme’ yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar çekildi.Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi.Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061083164_120:0:879:569_1920x0_80_0_0_40af455a4545c27a8ed82bb347ebbecf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kavga, kız isteme, diyarbakır
kavga, kız isteme, diyarbakır
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgası: 3'ü ağır 13 yaralı
05:53 12.09.2022 (güncellendi: 05:55 12.09.2022) Abone ol
Diyarbakır'da akraba olan iki aile arasında kız isteme yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yeni bir olay çıkma ihtimaline karşın mahallenin elektriği kontrollü olarak kesildi.
Diyarbakır'da kız isteme yüzünden akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 13 kişi yaralandı. Jandarmanın giriş ve çıkışı kapattığı kırsal mahallede yeniden olay çıkmaması için elektrikler de kesildi.
Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre göre akraba iki aile arasında daha önce ‘kız isteme’ yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar çekildi.
Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi.
Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.