https://sputniknews.com.tr/20220912/diyarbakirda-kiz-isteme-kavgasi-3u-agir-13-yarali-1061083308.html

Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgası: 3'ü ağır 13 yaralı

Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgası: 3'ü ağır 13 yaralı

Diyarbakır'da akraba olan iki aile arasında kız isteme yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yeni bir olay çıkma ihtimaline karşın... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T05:53+0300

2022-09-12T05:53+0300

2022-09-12T05:55+0300

kavga

türkiye

kız isteme

diyarbakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061083164_0:3:1001:566_1920x0_80_0_0_37a6cfb1aef1dee7dc5e6443a0da8163.jpg

Diyarbakır'da kız isteme yüzünden akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 13 kişi yaralandı. Jandarmanın giriş ve çıkışı kapattığı kırsal mahallede yeniden olay çıkmaması için elektrikler de kesildi.Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre göre akraba iki aile arasında daha önce ‘kız isteme’ yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar çekildi.Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi.Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kavga, kız isteme, diyarbakır