https://sputniknews.com.tr/20220912/diyarbakir-turkiye-kurdistaninda-onemli-bir-sehrimiz-diyen-chpli-bileke-teror-sorusturmasi--1061109301.html

'Diyarbakır, Türkiye Kürdistanı'nda önemli bir şehrimiz' diyen CHP'li Bilek'e terör soruşturması

'Diyarbakır, Türkiye Kürdistanı'nda önemli bir şehrimiz' diyen CHP'li Bilek'e terör soruşturması

Kürtçe verdiği demeçte, "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz" ifadelerini kullanan CHP'li Nevaf Bilek... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T21:31+0300

2022-09-12T21:31+0300

2022-09-12T21:38+0300

türkiye

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diyarbakır

diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20211031/iyi-partili-ensarioglu-burasi-kurdistan-diyen-vatandasin-gozaltina-alinmasi-bir-senaryodur-1050336944.html

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