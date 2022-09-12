https://sputniknews.com.tr/20220912/diyarbakir-turkiye-kurdistaninda-onemli-bir-sehrimiz-diyen-chpli-bileke-teror-sorusturmasi--1061109301.html
'Diyarbakır, Türkiye Kürdistanı'nda önemli bir şehrimiz' diyen CHP'li Bilek'e terör soruşturması
'Diyarbakır, Türkiye Kürdistanı'nda önemli bir şehrimiz' diyen CHP'li Bilek'e terör soruşturması
Kürtçe verdiği demeçte, "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz" ifadelerini kullanan CHP'li Nevaf Bilek... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T21:31+0300
2022-09-12T21:31+0300
2022-09-12T21:38+0300
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kürtçe
diyarbakır
diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20211031/iyi-partili-ensarioglu-burasi-kurdistan-diyen-vatandasin-gozaltina-alinmasi-bir-senaryodur-1050336944.html
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kürtçe, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
kürtçe, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
'Diyarbakır, Türkiye Kürdistanı'nda önemli bir şehrimiz' diyen CHP'li Bilek'e terör soruşturması
21:31 12.09.2022 (güncellendi: 21:38 12.09.2022) Abone ol
Kürtçe verdiği demeçte, "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz" ifadelerini kullanan CHP'li Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.