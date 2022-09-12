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https://sputniknews.com.tr/20220912/disk--ar-son-1-ayda-genis-tanimli-issiz-sayisi-781-bin-kisi-artti-1061098943.html
DİSK- AR: Son 1 ayda geniş tanımlı işsiz sayısı 781 bin kişi arttı
DİSK- AR: Son 1 ayda geniş tanımlı işsiz sayısı 781 bin kişi arttı
DİSK-AR, Temmuz 2022 dönemini kapsayan TÜİK tarafından 12 Eylül 2022’de yayımlanan işsizlik verilerine ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunu... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T15:57+0300
2022-09-12T15:57+0300
ekonomi
işsizlik
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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DİSK- AR raporda, "TÜİK’in Temmuz 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 12 Eylül 2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,1, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 22,4 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2022 Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Temmuz 2022’de 8 milyon 415 bine yükseldi. Geniş tanım işsiz sayısı Temmuz 2021’e göre arttı. TÜİK’e göre Temmuz 2019’da yüzde 13,9 olan işsizlik Temmuz 2022’de yüzde 10,1’e düştü. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,3’den yüzde 22,5’e yükseldi." denildi.
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işsizlik, türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)
işsizlik, türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)

DİSK- AR: Son 1 ayda geniş tanımlı işsiz sayısı 781 bin kişi arttı

15:57 12.09.2022
© AATÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu
TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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DİSK-AR, Temmuz 2022 dönemini kapsayan TÜİK tarafından 12 Eylül 2022’de yayımlanan işsizlik verilerine ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunu yayımladı. Rapora göre, geniş tanımlı işsiz sayısı 8,5 milyona yükseldi.
DİSK- AR raporda, "TÜİK’in Temmuz 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 12 Eylül 2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,1, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 22,4 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2022 Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Temmuz 2022’de 8 milyon 415 bine yükseldi. Geniş tanım işsiz sayısı Temmuz 2021’e göre arttı. TÜİK’e göre Temmuz 2019’da yüzde 13,9 olan işsizlik Temmuz 2022’de yüzde 10,1’e düştü. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,3’den yüzde 22,5’e yükseldi." denildi.
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