https://sputniknews.com.tr/20220912/cin-medyasi-putin-abd-hegemonyasiyla-ilgili-onemli-bir-aciklama-yapti-1061112899.html

Çin medyası: Putin, ABD hegemonyasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı

Çin medyası: Putin, ABD hegemonyasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı

Çinli Global Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda çok önemli konuşma yaptığını belirtti. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T23:20+0300

2022-09-12T23:20+0300

2022-09-12T23:26+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

çin

global times

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Çin'de yayın yapan Global Times gazetesinden Wang Wen, Rus lider Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmaya değindi.Wang Wen imzalı yazıda, şu ifadeler yer aldı:Wang’un görüşüne göre, Batı gerçekten de dünyanın geriye kalanı için eski ekonomik ve siyasi önemini kaybetti. Uzak Doğu’da en büyük endüstriyel üretim kuşağının oluşturulduğunu belirtilirken Çin, Japonya, Güney Kore ve ASEAN arasında uluslararası ve sınır ötesi iş bölümü modelinin oluşturulduğu kaydedildi. Bölgedeki toplam ihracat hacminin, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika’nın toplam ihracat hacmini çoktan aştığı anımsatıldı.Çinli gazeteci, “Önümüzdeki yirmi yıl, Atlantik’in her iki yakasından, binlerce yönetim ve tröst şirketinin kurulduğu Uzak Doğu’ya tarihteki en büyük servet transferini göreceğiz” tahmininde bulundu.Rusya’nın, Asya ülkeleriyle yakınlaşma sürecini hızlandıracağını belirten Wang, yaptırımların Rusya’ya zarar vermeyeceği ve Doğu ile bütünleşen yeni Rusya’nın doğmasına vesile olacağını kaydetti.

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