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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/cin-medyasi-putin-abd-hegemonyasiyla-ilgili-onemli-bir-aciklama-yapti-1061112899.html
Çin medyası: Putin, ABD hegemonyasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı
Çin medyası: Putin, ABD hegemonyasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı
Çinli Global Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda çok önemli konuşma yaptığını belirtti. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T23:20+0300
2022-09-12T23:26+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
çin
global times
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Çin'de yayın yapan Global Times gazetesinden Wang Wen, Rus lider Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmaya değindi.Wang Wen imzalı yazıda, şu ifadeler yer aldı:Wang’un görüşüne göre, Batı gerçekten de dünyanın geriye kalanı için eski ekonomik ve siyasi önemini kaybetti. Uzak Doğu’da en büyük endüstriyel üretim kuşağının oluşturulduğunu belirtilirken Çin, Japonya, Güney Kore ve ASEAN arasında uluslararası ve sınır ötesi iş bölümü modelinin oluşturulduğu kaydedildi. Bölgedeki toplam ihracat hacminin, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika’nın toplam ihracat hacmini çoktan aştığı anımsatıldı.Çinli gazeteci, “Önümüzdeki yirmi yıl, Atlantik’in her iki yakasından, binlerce yönetim ve tröst şirketinin kurulduğu Uzak Doğu’ya tarihteki en büyük servet transferini göreceğiz” tahmininde bulundu.Rusya’nın, Asya ülkeleriyle yakınlaşma sürecini hızlandıracağını belirten Wang, yaptırımların Rusya’ya zarar vermeyeceği ve Doğu ile bütünleşen yeni Rusya’nın doğmasına vesile olacağını kaydetti.
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vladimir putin, çin, global times
vladimir putin, çin, global times

Çin medyası: Putin, ABD hegemonyasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı

23:20 12.09.2022 (güncellendi: 23:26 12.09.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / POOL
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Çinli Global Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda çok önemli konuşma yaptığını belirtti.
Çin'de yayın yapan Global Times gazetesinden Wang Wen, Rus lider Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmaya değindi.
Wang Wen imzalı yazıda, şu ifadeler yer aldı:
Konuşmanın özü, ABD’nin dünya siyasetindeki hegemonyasının azalmakta olduğu ve hiçbir ülkenin Rusya’yı izole edemeyeceği."
Wang’un görüşüne göre, Batı gerçekten de dünyanın geriye kalanı için eski ekonomik ve siyasi önemini kaybetti. Uzak Doğu’da en büyük endüstriyel üretim kuşağının oluşturulduğunu belirtilirken Çin, Japonya, Güney Kore ve ASEAN arasında uluslararası ve sınır ötesi iş bölümü modelinin oluşturulduğu kaydedildi. Bölgedeki toplam ihracat hacminin, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika’nın toplam ihracat hacmini çoktan aştığı anımsatıldı.
Çinli gazeteci, “Önümüzdeki yirmi yıl, Atlantik’in her iki yakasından, binlerce yönetim ve tröst şirketinin kurulduğu Uzak Doğu’ya tarihteki en büyük servet transferini göreceğiz” tahmininde bulundu.
Rusya’nın, Asya ülkeleriyle yakınlaşma sürecini hızlandıracağını belirten Wang, yaptırımların Rusya’ya zarar vermeyeceği ve Doğu ile bütünleşen yeni Rusya’nın doğmasına vesile olacağını kaydetti.
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