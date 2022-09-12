https://sputniknews.com.tr/20220912/chpli-ozkan-genel-baskanimiz-bozkurt-kemal-sloganlariyla-karsilandi-1061079462.html

CHP'li Özkan: Genel Başkanımız 'Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı

CHP'li Özkan: Genel Başkanımız 'Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı

CHP'li Tuncay Özkan dün Ankara'da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'ülkücülerle' buluşmasından görüntüler paylaştı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T00:52+0300

2022-09-12T00:52+0300

2022-09-12T00:52+0300

politika

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

tuncay özkan

ülkücülük

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061079317_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_e728ad8e4830e820cb2d2f6565dc3a9a.jpg

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'daki "Önce Türkiye Buluşması"nda “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığını gösteren bir video paylaştı.Özkan’ın “Genel Başkan’ımız Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı. Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Kılıçdaroğlu’nun alkışlarla ve “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığı görüldü.Videoda bir kişinin “Bir olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız. Allah yolunu açık etsin Sayın Genel Başkan’ım. Yolun açık olsun Sayın Genel Başkan’ım. Şeref verdiniz, şeref. Ülkücülere şeref verdiniz Sayın Genel Başkan’ım” dediği duyuldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tuncay özkan, ülkücülük