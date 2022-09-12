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CHP'li Özkan: Genel Başkanımız 'Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı
CHP'li Özkan: Genel Başkanımız 'Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı
CHP'li Tuncay Özkan dün Ankara'da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'ülkücülerle' buluşmasından görüntüler paylaştı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T00:52+0300
2022-09-12T00:52+0300
politika
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
tuncay özkan
ülkücülük
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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'daki "Önce Türkiye Buluşması"nda “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığını gösteren bir video paylaştı.Özkan’ın “Genel Başkan’ımız Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı. Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Kılıçdaroğlu’nun alkışlarla ve “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığı görüldü.Videoda bir kişinin “Bir olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız. Allah yolunu açık etsin Sayın Genel Başkan’ım. Yolun açık olsun Sayın Genel Başkan’ım. Şeref verdiniz, şeref. Ülkücülere şeref verdiniz Sayın Genel Başkan’ım” dediği duyuldu.
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tuncay özkan, ülkücülük
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tuncay özkan, ülkücülük

CHP'li Özkan: Genel Başkanımız 'Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı

00:52 12.09.2022
© İHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'daki "Önce Türkiye Buluşması"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'daki Önce Türkiye Buluşması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© İHA
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CHP'li Tuncay Özkan dün Ankara'da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'ülkücülerle' buluşmasından görüntüler paylaştı.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'daki "Önce Türkiye Buluşması"nda “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığını gösteren bir video paylaştı.
Özkan’ın “Genel Başkan’ımız Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı. Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Kılıçdaroğlu’nun alkışlarla ve “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığı görüldü.
Videoda bir kişinin “Bir olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız. Allah yolunu açık etsin Sayın Genel Başkan’ım. Yolun açık olsun Sayın Genel Başkan’ım. Şeref verdiniz, şeref. Ülkücülere şeref verdiniz Sayın Genel Başkan’ım” dediği duyuldu.
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