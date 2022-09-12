https://sputniknews.com.tr/20220912/chp-sozcusu-oztrak-bu-ulkede-kimse-cumhuriyeti-osmanli-ile-carpistirmaz-1061107603.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Bu ülkede kimse Cumhuriyet'i, Osmanlı ile çarpıştırmaz

CHP Sözcüsü Öztrak: Bu ülkede kimse Cumhuriyet'i, Osmanlı ile çarpıştırmaz

CHP Sözcüsü Öztrak, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılının büyük coşkuyla kutlandığını belirterek, "Bu ülkede kimse Cumhuriyet'i, Osmanlı ile çarpıştırmaz... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T21:18+0300

2022-09-12T21:18+0300

2022-09-12T21:24+0300

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

chp

türkiye

faik öztrak

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantı devam ederken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün Irak'ın kuzeyinde, hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlere şifa diledi.Öztrak, demokrasi tarihinde kapkara bir sayfa olan 12 Eylül darbesinin, toplumsal hafızada ciddi travmalar yarattığını dile getirerek, bugün bile hala kapanmayan yaralara sebep olan darbede, CHP'nin de en ağır bedeli ödediğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Öztrak, sistemin demokrasiye darbe üstüne darbe vurduğunu öne sürdü. Faik Öztrak, "Bugün ülkemizde yaşadıklarımızın 12 Eylül'de yaşadıklarımızla büyük benzerlikleri var" ifadelerini kullandı.İktidarın seçimler yaklaşırken bu ülkenin tarihine mal olmuş, "Bir gece ansızın gelebiliriz" parolasına sığındığını ileri süren Öztrak, "Sonra Amerika'dan uyarı gelince, Fransa Yunanistan'ın yanındayız deyince, Avrupa Birliği Yunanistan'ın toprak bütünlüğü deyince geri adım atıp, milletimizi rencide ediyorlar" diye konuştu.'Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var'Milletin Kıbrıs'ta kanla yazdığı tarihe mal olmuş, "Bir gece ansızın gelebiliriz" parolasının ağza gelindiği gibi söylenemeyeceğini belirten Faik Öztrak, "Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var. Seçim yaklaşırken, ikisinin de oyları hızla düşmekte. Haliyle iki popülist, savaş kartını oynuyor. Yani al birini, vur ötekine" dedi.'Çiftçi bütçeden hak ettiği desteği alamıyor'Faik Öztrak, devletin ekonomideki rolünün, sendikaların pazarlık gücünün, örgütlü toplumun 12 Eylül darbesiyle yıkıldığını, bugün de Türkiye'de ekonomik yaşamın, işçi, memur ve çalışan aleyhine yeniden dizayn edildiğini öne sürdü. CHP Sözcüsü Öztrak, şöyle devam etti:Zengini daha zengin, milleti daha da fakirleştiren bu tercihlerin milli gelirin bölüşümüne de yansıdığını iddia eden Öztrak, ücretle çalışanların milli gelirden aldığı payın, görülmemiş seviyelere indiğini savundu.Son iki yılda emeğin milli gelirden aldığı payın, 10 puan birden düştüğünü ve yüzde 21'lere indiğini aktaran Öztrak, 12 Eylül darbesinde bile bu hızda bir gerileme yaşanmadığını iddia etti.Faik Öztrak, "Emekçilerimizin önceki üç yılın ortalamasına göre, milli gelirden aldıkları payın düşmesi nedeniyle son 2,5 yıldaki kaybı, tam tamına 67 milyar dolar. Son 2.5 yıldaki kayıp emekçi başına 3 bin 273 dolar" şeklinde konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.Milletin gülüp eğlenmesine, günlük sıkıntılardan bir an olsun uzaklaşmasına iktidarın tahammül edemediğini öne süren Öztrak, '9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun Kordon'da büyük bir coşkuyla kutlandığını, böyle anlamlı bir günde, milletin büyük bir coşkuyla kutlama yapmasının birilerini rahatsız ettiğini' söyledi.Öztrak, şöyle konuştu:'İlk 7 ayda döviz rezervleri 7 milyar 925 milyon dolar erimiş'Faik Öztrak, Merkez Bankası kasasının başka ülkelerden alınan borçlar da düşüldüğünde 52 milyar 307 milyon dolar açık verdiğini öne sürdü. Alınan borçlar ve altın dahil brüt rezervlerin 4 aylık ithalatı bile karşılamadığını savunan Öztrak, şunları kaydetti:Bugün okulların açıldığını hatırlatan Öztrak, eğitim, öğretim masraflarının cüzdanları yakıp kavurduğunu belirtti. Öztrak, "Bu zamlar karşısında bizim velilerimiz ne yapacak? Aileler nasıl ayakta duracak?" sorularını yöneltti.'Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadim bir şehridir'CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in, 10 Eylül'de Diyarbakır'da yaptığı, "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Öztrak, "CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve grup başkan vekilleri açıklar. Bu çerçevede resmi görüşümüzü açılıyorum, Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi ve kadim bir şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu ve saygın vatandaşlarıdır" diye konuştu.

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cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp, faik öztrak