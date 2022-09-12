https://sputniknews.com.tr/20220912/cecen-lider-kadirov-yakinda-ukrayna-ordusuna-surprizimiz-var-1061105814.html
Çeçen lider Kadirov: Yakında Ukrayna ordusuna sürprizimiz var
Çeçen lider Kadirov: Yakında Ukrayna ordusuna sürprizimiz var
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Kiev için yakında uygulayacağı bir... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T20:23+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Savaşçılarımız, Ukraynalı haydut oluşumlarına ilgi çekici bir sürpriz hazırladı, yakında öğreneceksiniz. Şimdilik kartları açmayacağım" dedi.Çeçen güçlerin tüm eylemlerinin net şekilde planlandığını ve hiçbir sapma ya da olağanüstü durum yaşanmadığını kaydeden Kadirov, "Çeçen birliklerinin cesareti, yiğitliği ve kahramanlığı ve müttefik kuvvetlerle yapılan yoğun işbirliği sayesinde özel askeri harekat, Çeçen Cumhuriyeti birliklerinin sorumluluk bölgesinde başarıyla ilerliyor. Ortak çabalarla düşman haydut oluşumlarını tamamen bozguna uğratacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.Kadirov, bu sabah yaptığı paylaşımda, Çeçen özel kuvvetleri bünyesindeki elit birliklerin dinlenme sürecinin ardından askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) döndüklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/kadirov-cecen-elit-birlikleri-askeri-faaliyetlere-devam-etmek-uzere-donetske-dondu---1061092402.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ramzan kadirov, kiev
Çeçen lider Kadirov: Yakında Ukrayna ordusuna sürprizimiz var
20:23 12.09.2022 (güncellendi: 20:30 12.09.2022) Abone ol
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Kiev için yakında uygulayacağı bir sürpriz hazırladığını söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Savaşçılarımız, Ukraynalı haydut oluşumlarına ilgi çekici bir sürpriz hazırladı, yakında öğreneceksiniz. Şimdilik kartları açmayacağım" dedi.
Çeçen güçlerin tüm eylemlerinin net şekilde planlandığını ve hiçbir sapma ya da olağanüstü durum yaşanmadığını kaydeden Kadirov, "Çeçen birliklerinin cesareti, yiğitliği ve kahramanlığı ve müttefik kuvvetlerle yapılan yoğun işbirliği sayesinde özel askeri harekat, Çeçen Cumhuriyeti birliklerinin sorumluluk bölgesinde başarıyla ilerliyor. Ortak çabalarla düşman haydut oluşumlarını tamamen bozguna uğratacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.
Kadirov, bu sabah yaptığı paylaşımda, Çeçen özel kuvvetleri bünyesindeki elit birliklerin dinlenme sürecinin ardından askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) döndüklerini açıklamıştı.