Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/cecen-lider-kadirov-yakinda-ukrayna-ordusuna-surprizimiz-var-1061105814.html
Çeçen lider Kadirov: Yakında Ukrayna ordusuna sürprizimiz var
Çeçen lider Kadirov: Yakında Ukrayna ordusuna sürprizimiz var
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Kiev için yakında uygulayacağı bir... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T20:23+0300
2022-09-12T20:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ramzan kadirov
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061105665_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_437bd2da11765b9d6d2dfc512f1f236d.jpg
Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Savaşçılarımız, Ukraynalı haydut oluşumlarına ilgi çekici bir sürpriz hazırladı, yakında öğreneceksiniz. Şimdilik kartları açmayacağım" dedi.Çeçen güçlerin tüm eylemlerinin net şekilde planlandığını ve hiçbir sapma ya da olağanüstü durum yaşanmadığını kaydeden Kadirov, "Çeçen birliklerinin cesareti, yiğitliği ve kahramanlığı ve müttefik kuvvetlerle yapılan yoğun işbirliği sayesinde özel askeri harekat, Çeçen Cumhuriyeti birliklerinin sorumluluk bölgesinde başarıyla ilerliyor. Ortak çabalarla düşman haydut oluşumlarını tamamen bozguna uğratacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.Kadirov, bu sabah yaptığı paylaşımda, Çeçen özel kuvvetleri bünyesindeki elit birliklerin dinlenme sürecinin ardından askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) döndüklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/kadirov-cecen-elit-birlikleri-askeri-faaliyetlere-devam-etmek-uzere-donetske-dondu---1061092402.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061105665_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_89e538df9d2955b938c318a3b580c321.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, ramzan kadirov, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, ramzan kadirov, kiev

Çeçen lider Kadirov: Yakında Ukrayna ordusuna sürprizimiz var

20:23 12.09.2022 (güncellendi: 20:30 12.09.2022)
© Sputnik / Геннадий Дубовой / Multimedya arşivine gidin 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvveti askerleri - Rusya * Ukrayna - operasyon
 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvveti askerleri - Rusya * Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Геннадий Дубовой
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Kiev için yakında uygulayacağı bir sürpriz hazırladığını söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Savaşçılarımız, Ukraynalı haydut oluşumlarına ilgi çekici bir sürpriz hazırladı, yakında öğreneceksiniz. Şimdilik kartları açmayacağım" dedi.
Çeçen güçlerin tüm eylemlerinin net şekilde planlandığını ve hiçbir sapma ya da olağanüstü durum yaşanmadığını kaydeden Kadirov, "Çeçen birliklerinin cesareti, yiğitliği ve kahramanlığı ve müttefik kuvvetlerle yapılan yoğun işbirliği sayesinde özel askeri harekat, Çeçen Cumhuriyeti birliklerinin sorumluluk bölgesinde başarıyla ilerliyor. Ortak çabalarla düşman haydut oluşumlarını tamamen bozguna uğratacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.
Kadirov, bu sabah yaptığı paylaşımda, Çeçen özel kuvvetleri bünyesindeki elit birliklerin dinlenme sürecinin ardından askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) döndüklerini açıklamıştı.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
Ukrayna krizi
Kadirov: Çeçen elit birlikleri, askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk'e döndü
12:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала