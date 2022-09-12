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Büyük Menderes Nehri'nin yüzeyini çöp kapladı
Büyük Menderes Nehri'nin yüzeyini çöp kapladı
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, çöplüğe dönen Büyük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekerek çevre... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T13:25+0300
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büyük menderes nehri, aydın, kirli, kirli hava, çevre kirliliği, фото
büyük menderes nehri, aydın, kirli, kirli hava, çevre kirliliği, фото

Büyük Menderes Nehri'nin yüzeyini çöp kapladı

13:25 12.09.2022
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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, çöplüğe dönen Büyük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekerek çevre felaketine neden olan kirliliğin bir an önce önlenmesi gerektiğini söyledi.
© İHA / LEVENT TUNCER

Adeta çöplüğe dönen Sazlıköy Regülatörü önünde açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, önlem alınmaz ise Menderes Nehri’nin döküldüğü Ege Denizi kıyılarının çöplüğe hatta hastalık yayan bir bölge haline geleceğini ileri sürdü.

Adeta çöplüğe dönen Sazlıköy Regülatörü önünde açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, önlem alınmaz ise Menderes Nehri’nin döküldüğü Ege Denizi kıyılarının çöplüğe hatta hastalık yayan bir bölge haline geleceğini ileri sürdü. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / LEVENT TUNCER

Adeta çöplüğe dönen Sazlıköy Regülatörü önünde açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, önlem alınmaz ise Menderes Nehri’nin döküldüğü Ege Denizi kıyılarının çöplüğe hatta hastalık yayan bir bölge haline geleceğini ileri sürdü.

© İHA / LEVENT TUNCERSürücü, su kalitesiyle Türkiye’nin en kirli nehirleri arasında olan Büyük Menderes Nehri’nin bir de katı atık kirliliğinden oluşan çöpler nedeniyle artık ciddi tehlike oluşturmaya başladığını belirtti.
Sürücü, su kalitesiyle Türkiye’nin en kirli nehirleri arasında olan Büyük Menderes Nehri’nin bir de katı atık kirliliğinden oluşan çöpler nedeniyle artık ciddi tehlike oluşturmaya başladığını belirtti. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / LEVENT TUNCER
Sürücü, su kalitesiyle Türkiye’nin en kirli nehirleri arasında olan Büyük Menderes Nehri’nin bir de katı atık kirliliğinden oluşan çöpler nedeniyle artık ciddi tehlike oluşturmaya başladığını belirtti.
© İHA / LEVENT TUNCERSürücü, “Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir." dedi.
Sürücü, “Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir. dedi. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / LEVENT TUNCER
Sürücü, “Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir." dedi.
© İHA / LEVENT TUNCEREkosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ayrıca "Çevre ve halk sağlığının korunması, ekolojik dengeye zarar verilmemesi, atıkların ve hayvan ölülerinin denize ulaşmalarının engellenmesi için Sazlıköy regülatörü önüne bir yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçirmişti." dedi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ayrıca Çevre ve halk sağlığının korunması, ekolojik dengeye zarar verilmemesi, atıkların ve hayvan ölülerinin denize ulaşmalarının engellenmesi için Sazlıköy regülatörü önüne bir yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçirmişti. dedi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / LEVENT TUNCER
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ayrıca "Çevre ve halk sağlığının korunması, ekolojik dengeye zarar verilmemesi, atıkların ve hayvan ölülerinin denize ulaşmalarının engellenmesi için Sazlıköy regülatörü önüne bir yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçirmişti." dedi.
© İHA / LEVENT TUNCERSürücü, "Sistem başarılı olmuş ve çöpler kıyıya alınarak imha ediliyordu. Ancak yüzer bariyer sistemi çalışmadığı için, çöplerin eskisi gibi regülatör kapakları önünde birikerek adacıklar oluşturduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
Sürücü, Sistem başarılı olmuş ve çöpler kıyıya alınarak imha ediliyordu. Ancak yüzer bariyer sistemi çalışmadığı için, çöplerin eskisi gibi regülatör kapakları önünde birikerek adacıklar oluşturduğunu gördük. ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / LEVENT TUNCER
Sürücü, "Sistem başarılı olmuş ve çöpler kıyıya alınarak imha ediliyordu. Ancak yüzer bariyer sistemi çalışmadığı için, çöplerin eskisi gibi regülatör kapakları önünde birikerek adacıklar oluşturduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
© İHA / LEVENT TUNCEREkosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu sorun sulama sezonu sona ermeden çözülmez ise çöpler Menderes’in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na, oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaşacak” diyerek bölgede yaşanan çevre felaketine dikkat çekti.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Bu sorun sulama sezonu sona ermeden çözülmez ise çöpler Menderes’in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na, oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaşacak” diyerek bölgede yaşanan çevre felaketine dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / LEVENT TUNCER
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu sorun sulama sezonu sona ermeden çözülmez ise çöpler Menderes’in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na, oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaşacak” diyerek bölgede yaşanan çevre felaketine dikkat çekti.
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