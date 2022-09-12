Büyük Menderes Nehri'nin yüzeyini çöp kapladı

© İHA / LEVENT TUNCER
Adeta çöplüğe dönen Sazlıköy Regülatörü önünde açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, önlem alınmaz ise Menderes Nehri’nin döküldüğü Ege Denizi kıyılarının çöplüğe hatta hastalık yayan bir bölge haline geleceğini ileri sürdü.
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© İHA / LEVENT TUNCER
Adeta çöplüğe dönen Sazlıköy Regülatörü önünde açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, önlem alınmaz ise Menderes Nehri’nin döküldüğü Ege Denizi kıyılarının çöplüğe hatta hastalık yayan bir bölge haline geleceğini ileri sürdü.
© İHA / LEVENT TUNCERSürücü, su kalitesiyle Türkiye’nin en kirli nehirleri arasında olan Büyük Menderes Nehri’nin bir de katı atık kirliliğinden oluşan çöpler nedeniyle artık ciddi tehlike oluşturmaya başladığını belirtti.
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© İHA / LEVENT TUNCER
Sürücü, su kalitesiyle Türkiye’nin en kirli nehirleri arasında olan Büyük Menderes Nehri’nin bir de katı atık kirliliğinden oluşan çöpler nedeniyle artık ciddi tehlike oluşturmaya başladığını belirtti.
© İHA / LEVENT TUNCERSürücü, “Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir." dedi.
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© İHA / LEVENT TUNCER
Sürücü, “Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir." dedi.
© İHA / LEVENT TUNCEREkosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ayrıca "Çevre ve halk sağlığının korunması, ekolojik dengeye zarar verilmemesi, atıkların ve hayvan ölülerinin denize ulaşmalarının engellenmesi için Sazlıköy regülatörü önüne bir yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçirmişti." dedi.
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© İHA / LEVENT TUNCER
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ayrıca "Çevre ve halk sağlığının korunması, ekolojik dengeye zarar verilmemesi, atıkların ve hayvan ölülerinin denize ulaşmalarının engellenmesi için Sazlıköy regülatörü önüne bir yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçirmişti." dedi.
© İHA / LEVENT TUNCERSürücü, "Sistem başarılı olmuş ve çöpler kıyıya alınarak imha ediliyordu. Ancak yüzer bariyer sistemi çalışmadığı için, çöplerin eskisi gibi regülatör kapakları önünde birikerek adacıklar oluşturduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
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© İHA / LEVENT TUNCER
Sürücü, "Sistem başarılı olmuş ve çöpler kıyıya alınarak imha ediliyordu. Ancak yüzer bariyer sistemi çalışmadığı için, çöplerin eskisi gibi regülatör kapakları önünde birikerek adacıklar oluşturduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
© İHA / LEVENT TUNCEREkosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu sorun sulama sezonu sona ermeden çözülmez ise çöpler Menderes’in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na, oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaşacak” diyerek bölgede yaşanan çevre felaketine dikkat çekti.
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© İHA / LEVENT TUNCER
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu sorun sulama sezonu sona ermeden çözülmez ise çöpler Menderes’in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na, oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaşacak” diyerek bölgede yaşanan çevre felaketine dikkat çekti.