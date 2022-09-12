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https://sputniknews.com.tr/20220912/bursa-balikesir-karayolu-uzerinde-bir-kadinin-cansiz-bedeni-bulundu-1061100939.html
Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde bir kadının cansız bedeni bulundu
Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde bir kadının cansız bedeni bulundu
Bursa-Balıkesir karayolu Bursa istikameti 51’inci kilometresi, Karacabey çingençeşme mevkii üzerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T17:38+0300
2022-09-12T17:38+0300
yaşam
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Karacabey çingençeşme mevkiinde sürücülerin yol kenarında kadın cesedi görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri 25 yaşlarında kadına ait olduğu öğrenilen ceset ile karşılaştı.Henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde jandarma gerekli çalışmalara başlattı. Görünüş itibariyle cesedin baş kısmında yüzeysel kesik mevcut olduğu ve başkaca bir bulguya rastlanamadığı tespit edildi.Otopsi için Bursa’ya götürülen cesedin kesin ölüm nedeni rapor sonucuna göre belli olacak. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı
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bursa, balıkesir
bursa, balıkesir

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde bir kadının cansız bedeni bulundu

17:38 12.09.2022
© Sputnik / Sertaç KayarKadına şiddet, eylem
Kadına şiddet, eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Bursa-Balıkesir karayolu Bursa istikameti 51’inci kilometresi, Karacabey çingençeşme mevkii üzerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.
Karacabey çingençeşme mevkiinde sürücülerin yol kenarında kadın cesedi görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri 25 yaşlarında kadına ait olduğu öğrenilen ceset ile karşılaştı.
Henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde jandarma gerekli çalışmalara başlattı. Görünüş itibariyle cesedin baş kısmında yüzeysel kesik mevcut olduğu ve başkaca bir bulguya rastlanamadığı tespit edildi.
Otopsi için Bursa’ya götürülen cesedin kesin ölüm nedeni rapor sonucuna göre belli olacak. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı
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