https://sputniknews.com.tr/20220912/birlikte-yasadigi-kadini-doverek-oldurdu-1061107477.html

Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren erkek gözaltına alındı

Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren erkek gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

ceyhan

kadın

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir kişi birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdü.AA'nın haberine göre Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki evinde 1 çocuk annesi 25 yaşındaki E.D., iddiaya göre birlikte yaşadığı R.S. tarafından dövülmüş halde komşuları tarafından bulundu.Komşularının ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.E.D'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli R.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

türkiye

adana

ceyhan

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adana, ceyhan, kadın