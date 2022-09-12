https://sputniknews.com.tr/20220912/birlikte-yasadigi-kadini-doverek-oldurdu-1061107477.html
Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren erkek gözaltına alındı
Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren erkek gözaltına alındı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T20:54+0300
2022-09-12T20:54+0300
2022-09-12T21:00+0300
türkiye
adana
ceyhan
kadın
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir kişi birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdü.AA'nın haberine göre Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki evinde 1 çocuk annesi 25 yaşındaki E.D., iddiaya göre birlikte yaşadığı R.S. tarafından dövülmüş halde komşuları tarafından bulundu.Komşularının ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.E.D'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli R.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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adana, ceyhan, kadın
Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren erkek gözaltına alındı
20:54 12.09.2022 (güncellendi: 21:00 12.09.2022) Abone ol
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir kişi birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdü.
AA'nın haberine göre Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki evinde 1 çocuk annesi 25 yaşındaki E.D., iddiaya göre birlikte yaşadığı R.S. tarafından dövülmüş halde komşuları tarafından bulundu.
Komşularının ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.D'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli R.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.