https://sputniknews.com.tr/20220912/biden-abddeki-havalimanlarinin-durumunu-elestirdi-hicbiri-dunyada-ilk-25-arasinda-degil-1061111231.html

Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi: Hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil

Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi: Hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil

ABD Başkanı Biden, ülkedeki havalimanlarının durumunu eleştirerek, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil" dedi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T22:19+0300

2022-09-12T22:19+0300

2022-09-12T22:23+0300

dünya

joe biden

abd

havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058315505_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_edac510d19486f462918fa50fa3d9109.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, Boston'daki Logan Havalimanı'nda yaptığı konuşmada buraya yapılacak 62 milyon dolarlık yatırımın tanıtımını yaptı.Söz konusu yatırım kapsamında havalimanının uluslararası terminalinin modernize edileceğini ve pistlerin geliştirileceğini belirten Biden, buraya yapılacak yatırımla neredeyse ek 6 bin istihdam sağlayacaklarını ifade etti.Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil. Bu bizim için neden mi önemli? Bu ticaret anlamına geliyor, gelir anlamına geliyor, güvenlik anlamına geliyor ve biz dünyada ilk 25'in içinde bile yer alamıyoruz" ifadesini kullandı.Son yıllarda altyapı yatırımlarının azlığı nedeniyle Çin gibi ülkelerin ekonomik olarak ABD'yi yakaladığına dikkat çeken Biden, sonunda 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi imzaladıklarını ve bu kapsamda havalimanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220707/biden-turkiyeye-f-16-satisini-destekliyor-ancak-kongrenin-onayinin-gerektigini-acikca-soyluyor-1058455854.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, abd, havalimanı