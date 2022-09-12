https://sputniknews.com.tr/20220912/biden-abddeki-havalimanlarinin-durumunu-elestirdi-hicbiri-dunyada-ilk-25-arasinda-degil-1061111231.html
Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi: Hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil
Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi: Hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil
ABD Başkanı Biden, ülkedeki havalimanlarının durumunu eleştirerek, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil" dedi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:19+0300
2022-09-12T22:19+0300
2022-09-12T22:23+0300
dünya
joe biden
abd
havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058315505_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_edac510d19486f462918fa50fa3d9109.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Boston'daki Logan Havalimanı'nda yaptığı konuşmada buraya yapılacak 62 milyon dolarlık yatırımın tanıtımını yaptı.Söz konusu yatırım kapsamında havalimanının uluslararası terminalinin modernize edileceğini ve pistlerin geliştirileceğini belirten Biden, buraya yapılacak yatırımla neredeyse ek 6 bin istihdam sağlayacaklarını ifade etti.Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil. Bu bizim için neden mi önemli? Bu ticaret anlamına geliyor, gelir anlamına geliyor, güvenlik anlamına geliyor ve biz dünyada ilk 25'in içinde bile yer alamıyoruz" ifadesini kullandı.Son yıllarda altyapı yatırımlarının azlığı nedeniyle Çin gibi ülkelerin ekonomik olarak ABD'yi yakaladığına dikkat çeken Biden, sonunda 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi imzaladıklarını ve bu kapsamda havalimanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220707/biden-turkiyeye-f-16-satisini-destekliyor-ancak-kongrenin-onayinin-gerektigini-acikca-soyluyor-1058455854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058315505_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_95728b36cefb7b161aa381e8869ccd61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, abd, havalimanı
joe biden, abd, havalimanı
Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi: Hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil
22:19 12.09.2022 (güncellendi: 22:23 12.09.2022) Abone ol
ABD Başkanı Biden, ülkedeki havalimanlarının durumunu eleştirerek, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Boston'daki Logan Havalimanı'nda yaptığı konuşmada buraya yapılacak 62 milyon dolarlık yatırımın tanıtımını yaptı.
Söz konusu yatırım kapsamında havalimanının uluslararası terminalinin modernize edileceğini ve pistlerin geliştirileceğini belirten Biden, buraya yapılacak yatırımla neredeyse ek 6 bin istihdam sağlayacaklarını ifade etti.
Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil. Bu bizim için neden mi önemli? Bu ticaret anlamına geliyor, gelir anlamına geliyor, güvenlik anlamına geliyor ve biz dünyada ilk 25'in içinde bile yer alamıyoruz" ifadesini kullandı.
Son yıllarda altyapı yatırımlarının azlığı nedeniyle Çin gibi ülkelerin ekonomik olarak ABD'yi yakaladığına dikkat çeken Biden, sonunda 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi imzaladıklarını ve bu kapsamda havalimanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini dile getirdi.