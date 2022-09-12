https://sputniknews.com.tr/20220912/bakan-soylu-izmir-buyuksehir-belediye-baskaninin-soylediklerine-bakmayin-onlar-cehalet-icerisinde-1061078951.html

Bakan Soylu: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın, onlar cehalet içerisinde

Bakan Soylu: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın, onlar cehalet içerisinde

İçişleri Bakanı Soylu, Tunç Soyer'in ifadeleri ile ilgili "Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konuda cehalet... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T00:15+0300

2022-09-12T00:15+0300

2022-09-12T00:17+0300

politika

süleyman soylu

tunç soyer

recep tayyip erdoğan

mardin

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadeleri eleştirerek, "Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konuda cehalet içerisindedir. Osmanlı ile kendi geçmişimizi ihanetle suçlayan anlayışı elbette kimsenin kabul etmesi mümkün değil, doğru da değil. O bir cehalettir, tam kutuplaştırma ve kamplaştırmadır. O geçmişine, soyuna, sopuna bühtan etmektir. Elbette kınanacak bir hadisedir, kınıyoruz" dedi.Mardin'deki temasları kapsamında Dargeçit ilçesine geçen Bakan Soylu, Midyat Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi, karşılaştığı çocuklarla ilgilendi.AK Parti Dargeçit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Özgürlük Parkı’nda düzenlenen "Dargeçit Gençlik Buluşması"na katılan Soylu, program öncesinde gençlerle sohbet etti.'Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyun'Gençlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, bu bölgede yaşayan vatandaşların, gençlerin, anne ve babaların geçmişte yaşadığı sorunlara işaret etti.Süleyman Soylu, "Kimi çoluk çocuğunu kimi geleceğini kimi geçmişi ve geleceği arasındaki ilişkiyi kimi okulunu, öğretmenini, işini, doktorunu, hastanesini, dükkanında kazanacağını kaybetti. Maalesef böyle bir zaman diliminden geçtik. Gençler size söylüyorum, Müslümanlığınızla, Kürtlüğünüzle, dilinizle gurur duyun, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyun" diye konuştu.Dargeçit'e gelmeden önce Ömerli ilçesini ziyaret ettiklerini hatırlatan Soylu, Yaz Spor Okulları'nda sporla buluşan çocuk ve gençlerle görüştüğünü anlattı.Soylu, ülkede devrim niteliğinde gerçekleştirilen hizmetlere değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geri durdurulmaya çalışılan Türkiye'yi 20 yıldır, dönüştürmeye, değiştirmeye ve Türkiye'nin gücünü artırmaya, gençlerin önündeki engebeleri kaldırmaya çalışan bir gayret ve çalışma sergilediğini kaydetti.'Artık Türkiye eski Türkiye değil'Neredeyse her kırsal mahallede bir spor sahası yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini anlatan Soylu, bundan 5-6 yıl önce ne Ömerli'de ne Birkleyn Mağarası ne Cudi'de ne Beytüşşebap'ta ne Tunceli'de böyle bir tablonun görülebileceğini ifade etti.İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ne Irak'a ne İran'a ne Suriye'ye sırtımızı döneriz'Soylu, ülkenin gençlerinin imkan verildiğinde yapamayacağı iş olmadığını belirterek, bugün ülkenin batısında ne varsa doğusunda da olduğunu, belki daha fazlasının olduğunu vurguladı.Türkiye'nin etrafındaki coğrafyadan da sorumlu olduğuna dikkati çeken Soylu, şu görüşleri paylaştı:'Bu özgürlüğü Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ın politikası, siyaseti ve anlayışı getirdi'Ülkede artık herkesin inancını, kimliğini, etnik kökenini rahatça ifade edebildiğini vurgulayan Soylu, herkesin kendi anlayışı içerisinde bir arada olabilme kabiliyetinde olduğunu aktardı.Türkiye'nin geçmişte darbelerle geriye götürüldüğünü dile getiren Soylu, şunları kaydetti:Soylu, dünyanın her tarafında ekonomik problemler olduğuna dikkati çekerek, bundan Türkiye'yi çıkarabilecek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

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süleyman soylu, tunç soyer, recep tayyip erdoğan, mardin