Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Nebati: Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220912/bakan-nebati-temel-amacimiz-ekonomik-buyumenin-yaratacagi-refahi-toplumun-tum-kesimlerine-yaymak-1061095144.html
Bakan Nebati: Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak
Bakan Nebati: Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T13:44+0300
2022-09-12T13:51+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060782141_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e1044c006dacc8e03631a40415aa68fe.jpg
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nebati, Türkiye'nin ekonomik hedefinin yalnızca büyüme olmadığını dile getirerek, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını açıkladı.Nebati konut projesi hakkında şu bilgiyi verdi: "Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060782141_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_39c7aa549f55af6f944189ad8acceadb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Nebati: Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak

13:44 12.09.2022 (güncellendi: 13:51 12.09.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak" dedi.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nebati, Türkiye'nin ekonomik hedefinin yalnızca büyüme olmadığını dile getirerek, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını açıkladı.
Nebati konut projesi hakkında şu bilgiyi verdi:
"Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.
Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.
Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.
Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала