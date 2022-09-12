https://sputniknews.com.tr/20220912/bakan-nebati-temel-amacimiz-ekonomik-buyumenin-yaratacagi-refahi-toplumun-tum-kesimlerine-yaymak-1061095144.html

Bakan Nebati: Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak

Bakan Nebati: Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T13:44+0300

2022-09-12T13:44+0300

2022-09-12T13:51+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

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Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nebati, Türkiye'nin ekonomik hedefinin yalnızca büyüme olmadığını dile getirerek, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını açıkladı.Nebati konut projesi hakkında şu bilgiyi verdi: "Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı