https://sputniknews.com.tr/20220912/bakan-nebati-temel-amacimiz-ekonomik-buyumenin-yaratacagi-refahi-toplumun-tum-kesimlerine-yaymak-1061095144.html
Bakan Nebati: Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak
Bakan Nebati: Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T13:44+0300
2022-09-12T13:44+0300
2022-09-12T13:51+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060782141_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e1044c006dacc8e03631a40415aa68fe.jpg
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nebati, Türkiye'nin ekonomik hedefinin yalnızca büyüme olmadığını dile getirerek, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını açıkladı.Nebati konut projesi hakkında şu bilgiyi verdi: "Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060782141_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_39c7aa549f55af6f944189ad8acceadb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Nebati: Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak
13:44 12.09.2022 (güncellendi: 13:51 12.09.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak" dedi.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nebati, Türkiye'nin ekonomik hedefinin yalnızca büyüme olmadığını dile getirerek, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını açıkladı.
Nebati konut projesi hakkında şu bilgiyi verdi:
"Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.
Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.
Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.
Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."