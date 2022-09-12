https://sputniknews.com.tr/20220912/bakan-cavusoglu-yunan-halen-kasimaya-kasinmaya-devam-ediyor-1061087986.html

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T11:16+0300

2022-09-12T11:16+0300

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politika

mevlüt çavuşoğlu

yunanistan

türkiye

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır." ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Ağustos ayı sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmıştı.Son olarak da geçen hafta sonu Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmıştı.

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