https://sputniknews.com.tr/20220912/bakan-cavusoglu-yunan-halen-kasimaya-kasinmaya-devam-ediyor-1061087986.html
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T11:16+0300
2022-09-12T11:16+0300
2022-09-12T11:49+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
yunanistan
türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır." ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Ağustos ayı sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmıştı.Son olarak da geçen hafta sonu Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmıştı.
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mevlüt çavuşoğlu, yunanistan, türkiye
mevlüt çavuşoğlu, yunanistan, türkiye
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız
11:16 12.09.2022 (güncellendi: 11:49 12.09.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır." ifadesini kullandı.
Ne olmuştu?
Ağustos ayı sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmıştı.
Son olarak da geçen hafta sonu Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmıştı.