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https://sputniknews.com.tr/20220912/bakan-akar-pence-kilit-operasyonunda-su-ana-kadar-371-teroristin-etkisiz-hale-getirildi-1061099147.html
Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Bakan Akar ayrıca, 4... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T16:07+0300
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savunma
hulusi akar
pençe kilit operasyonu
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MYK öncesi genel merkez girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Pençe-Kilit Operasyonu'nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.Bakan Akar, şunları kaydetti:"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var onlara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemiz terörü yerinde kaynağında yok etmek stratejisine dayalı olarak ve artan bir tempoda taaruzi bir anlayışla devam edecek. İnşallah son teröristi etkisiz hale getirene kadar devam edecek. Daha önce yıllarca teröristler tarafından kullanılan barınaklar, sığınaklar, sözde karargahlar var. Bunların hepsi teröristlerin başına yıkıldı yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek temizlendi temizleniyor. Daha önceden girilemez, çıkılamaz diye bir anlayış vardı. Mehmetçik çok şükür bütün girilemez denen yerlere girdi, çıkılamaz denen yerlerden çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyor."
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hulusi akar, pençe kilit operasyonu
hulusi akar, pençe kilit operasyonu

Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildi

16:07 12.09.2022 (güncellendi: 16:26 12.09.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Bakan Akar ayrıca, 4 binden fazla sığınak ile 2 binden fazla mayın/EYP'nin imha edildiğini de bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MYK öncesi genel merkez girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Pençe-Kilit Operasyonu'nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.
Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var onlara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemiz terörü yerinde kaynağında yok etmek stratejisine dayalı olarak ve artan bir tempoda taaruzi bir anlayışla devam edecek. İnşallah son teröristi etkisiz hale getirene kadar devam edecek. Daha önce yıllarca teröristler tarafından kullanılan barınaklar, sığınaklar, sözde karargahlar var. Bunların hepsi teröristlerin başına yıkıldı yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek temizlendi temizleniyor. Daha önceden girilemez, çıkılamaz diye bir anlayış vardı. Mehmetçik çok şükür bütün girilemez denen yerlere girdi, çıkılamaz denen yerlerden çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyor."
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