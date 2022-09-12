https://sputniknews.com.tr/20220912/avrupali-tiktok-kullanicilari-enerji-krizi-sonrasi-alinan-tedbirleri-protesto-etti-1061093048.html

Avrupalı TikTok kullanıcıları, enerji krizi sonrası alınan tedbirleri protesto etti

Avrupalı TikTok kullanıcıları, enerji krizi sonrası alınan tedbirleri protesto etti

Avrupalı TikTok kullanıcıları, enerji fiyatlarında yaşanan devasa artışların ardından alınan tasarruf tedbirlerini protesto etti. Videolarda kullanıcıların ev... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T13:09+0300

2022-09-12T13:09+0300

2022-09-12T13:12+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa

tiktok

elektrik

doğalgaz

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İngiltere, Çekya, Almanya ve Hırvatistan'dan kullanıcıların, hükümetlerin enerji krizine karşı aldığı tedbirleri protesto ettiği videolar gündem oldu.Videolarda TikTok kullanıcılarının şarkıcı James Blunt'un 'Goodbye My Lover' (Elveda Sevgilim' şarkısı eşliğinde elektrikli cihazlarının fişini çektiği, mum yakmaya başladığı ve akşam yemeğinde hazır erişte yediği görüldü.İngiltere'den bir kullanıcı, "Çocuğuma dairemizin bu kış mumlarla ısıtılacağını söylemiştim... Ama bu yarı şakaydı" ifadelerini kullandı.Bir başka kullanıcı da "Isı çok idareli kullanılacak, bu korkutucu. Yardımlarla geçinen biri için bunun nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. Bu kış çok sayıda evsiz yoksulluk içinde olacak" dedi.Bununla beraber Instagram'da da benzer videoların yayıldığı fark edildi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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avrupa, tiktok, elektrik, doğalgaz