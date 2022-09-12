https://sputniknews.com.tr/20220912/avrupali-tiktok-kullanicilari-enerji-krizi-sonrasi-alinan-tedbirleri-protesto-etti-1061093048.html
Avrupalı TikTok kullanıcıları, enerji krizi sonrası alınan tedbirleri protesto etti
Avrupalı TikTok kullanıcıları, enerji krizi sonrası alınan tedbirleri protesto etti
Avrupalı TikTok kullanıcıları, enerji fiyatlarında yaşanan devasa artışların ardından alınan tasarruf tedbirlerini protesto etti. Videolarda kullanıcıların ev... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T13:09+0300
2022-09-12T13:09+0300
2022-09-12T13:12+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
tiktok
elektrik
doğalgaz
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İngiltere, Çekya, Almanya ve Hırvatistan'dan kullanıcıların, hükümetlerin enerji krizine karşı aldığı tedbirleri protesto ettiği videolar gündem oldu.Videolarda TikTok kullanıcılarının şarkıcı James Blunt'un 'Goodbye My Lover' (Elveda Sevgilim' şarkısı eşliğinde elektrikli cihazlarının fişini çektiği, mum yakmaya başladığı ve akşam yemeğinde hazır erişte yediği görüldü.İngiltere'den bir kullanıcı, "Çocuğuma dairemizin bu kış mumlarla ısıtılacağını söylemiştim... Ama bu yarı şakaydı" ifadelerini kullandı.Bir başka kullanıcı da "Isı çok idareli kullanılacak, bu korkutucu. Yardımlarla geçinen biri için bunun nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. Bu kış çok sayıda evsiz yoksulluk içinde olacak" dedi.Bununla beraber Instagram'da da benzer videoların yayıldığı fark edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, tiktok, elektrik, doğalgaz
avrupa, tiktok, elektrik, doğalgaz
Avrupalı TikTok kullanıcıları, enerji krizi sonrası alınan tedbirleri protesto etti
13:09 12.09.2022 (güncellendi: 13:12 12.09.2022) Abone ol
Avrupalı TikTok kullanıcıları, enerji fiyatlarında yaşanan devasa artışların ardından alınan tasarruf tedbirlerini protesto etti. Videolarda kullanıcıların ev aletlerinin fişini çekerek mum yakmaya başladığı görüldü.
İngiltere, Çekya, Almanya ve Hırvatistan'dan kullanıcıların, hükümetlerin enerji krizine karşı aldığı tedbirleri protesto ettiği videolar gündem oldu.
Videolarda TikTok kullanıcılarının şarkıcı James Blunt'un 'Goodbye My Lover' (Elveda Sevgilim' şarkısı eşliğinde elektrikli cihazlarının fişini çektiği, mum yakmaya başladığı ve akşam yemeğinde hazır erişte yediği görüldü.
İngiltere'den bir kullanıcı, "Çocuğuma dairemizin bu kış mumlarla ısıtılacağını söylemiştim... Ama bu yarı şakaydı" ifadelerini kullandı.
Bir başka kullanıcı da "Isı çok idareli kullanılacak, bu korkutucu. Yardımlarla geçinen biri için bunun nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. Bu kış çok sayıda evsiz yoksulluk içinde olacak" dedi.
Bununla beraber Instagram'da da benzer videoların yayıldığı fark edildi.