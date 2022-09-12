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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/avrupadaki-enerji-kriz-yuzunden-eyfel-kulesi-karanliga-burunecek-1061103072.html
Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi karanlığa bürünecek
Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi karanlığa bürünecek
Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T19:23+0300
2022-09-12T19:24+0300
avrupa'da enerji krizi
eyfel kulesi
aydınlatma
enerji
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Paris Belediye Başkanlığı’nın, Eyfel Kulesi’nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa’da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.Halihazırda Eyfel Kulesi, karanlık başlayınca gece saat 01.00’e kadar aydınlatılıyor. Yapı, ona altın parıltı kazandıran toplamda 336 projektörden oluşan karmaşık aydınlatma sistemiyle donatıldı. Kulede ayrıca her saat başı beş dakika yanıp sönen 20.000 ampul var.Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.
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eyfel kulesi, aydınlatma, enerji
eyfel kulesi, aydınlatma, enerji

Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi karanlığa bürünecek

19:23 12.09.2022 (güncellendi: 19:24 12.09.2022)
© AP Photo / Francois MoriEyfel Kulesi
Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Francois Mori
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Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak.
Paris Belediye Başkanlığı’nın, Eyfel Kulesi’nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa’da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.
Halihazırda Eyfel Kulesi, karanlık başlayınca gece saat 01.00’e kadar aydınlatılıyor. Yapı, ona altın parıltı kazandıran toplamda 336 projektörden oluşan karmaşık aydınlatma sistemiyle donatıldı. Kulede ayrıca her saat başı beş dakika yanıp sönen 20.000 ampul var.
Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.
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