https://sputniknews.com.tr/20220912/avrupadaki-enerji-kriz-yuzunden-eyfel-kulesi-karanliga-burunecek-1061103072.html
Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi karanlığa bürünecek
Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi karanlığa bürünecek
Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T19:23+0300
2022-09-12T19:23+0300
2022-09-12T19:24+0300
avrupa'da enerji krizi
eyfel kulesi
aydınlatma
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044755060_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2f4467e56f431c693e8a5d928c97658.jpg
Paris Belediye Başkanlığı’nın, Eyfel Kulesi’nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa’da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.Halihazırda Eyfel Kulesi, karanlık başlayınca gece saat 01.00’e kadar aydınlatılıyor. Yapı, ona altın parıltı kazandıran toplamda 336 projektörden oluşan karmaşık aydınlatma sistemiyle donatıldı. Kulede ayrıca her saat başı beş dakika yanıp sönen 20.000 ampul var.Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044755060_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29a61a84ceca5eaa75685a09a70c7ac2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eyfel kulesi, aydınlatma, enerji
eyfel kulesi, aydınlatma, enerji
Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi karanlığa bürünecek
19:23 12.09.2022 (güncellendi: 19:24 12.09.2022) Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak.
Paris Belediye Başkanlığı’nın, Eyfel Kulesi’nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa’da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.
Halihazırda Eyfel Kulesi, karanlık başlayınca gece saat 01.00’e kadar aydınlatılıyor. Yapı, ona altın parıltı kazandıran toplamda 336 projektörden oluşan karmaşık aydınlatma sistemiyle donatıldı. Kulede ayrıca her saat başı beş dakika yanıp sönen 20.000 ampul var.
Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.