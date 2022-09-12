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Antalya'da şüpheli ölüm: Kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Antalya'da şüpheli ölüm: Kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Hakan Asilkan'ın (22), yol kenarında, motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu. Olay ilgili... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T11:47+0300
2022-09-12T11:47+0300
yaşam
antalya
ölüm
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Antalya Manavgat'da, dün akşam Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiinde, D-400 kara yolu kenarında insanı şoke eden bir olay meydana geldi.DHA'da yer alan habere göre lambası yanan motosikleti fark edenler, yanında yatan kişiyi de görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan, Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu tespit edildi.Kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacakAsilkan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Hakan Asilkan'ın acı haberini alan yakınları, olay yerine akın etti. Yolun karşısına geçmek isteyenler nedeniyle kara yolunda zaman zaman trafik aksadı. Jandarma ekipleri de kaza ihtimaline karşı sık sık uyarıda bulundu.Manavgat Sanayi Sitesi'nde boyacılık yapan Hakan Asilkan'ın anne ve babasının, kayıp oğullarını bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak için İstanbul'a gittikleri, acı haberi aldıktan sonra Manavgat'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.
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antalya, ölüm

Antalya'da şüpheli ölüm: Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

11:47 12.09.2022
© DHAAntalya'da şüpheli ölüm: Kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Antalya'da şüpheli ölüm: Kayıp gencin cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© DHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Hakan Asilkan'ın (22), yol kenarında, motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Manavgat'da, dün akşam Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiinde, D-400 kara yolu kenarında insanı şoke eden bir olay meydana geldi.
DHA'da yer alan habere göre lambası yanan motosikleti fark edenler, yanında yatan kişiyi de görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan, Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu tespit edildi.

Kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak

Asilkan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Hakan Asilkan'ın acı haberini alan yakınları, olay yerine akın etti. Yolun karşısına geçmek isteyenler nedeniyle kara yolunda zaman zaman trafik aksadı. Jandarma ekipleri de kaza ihtimaline karşı sık sık uyarıda bulundu.
Manavgat Sanayi Sitesi'nde boyacılık yapan Hakan Asilkan'ın anne ve babasının, kayıp oğullarını bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak için İstanbul'a gittikleri, acı haberi aldıktan sonra Manavgat'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.
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