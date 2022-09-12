https://sputniknews.com.tr/20220912/almanya-cumhurbaskani-enerji-fiyatlari-yuzunden-yoksullar-evini-kaybetme-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1061078694.html

Almanya Cumhurbaşkanı: Enerji fiyatları yüzünden yoksullar evini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Almanya Cumhurbaşkanı: Enerji fiyatları yüzünden yoksullar evini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, artan enerji fiyatları nedeniyle yoksul insanların ve özellikle ailelerin evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T00:07+0300

2022-09-12T00:07+0300

2022-09-12T00:07+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

frank-walter steinmeier

evsiz

evsizler

evsizlik

enerji

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Steinmeier, "Evsizler Günü" nedeniyle verdiği davette yaptığı konuşmada, "Artan fiyatlar nedeniyle kiralarını veya hizmet bedellerini ödeyemeyen yoksul insanlar, özellikle de aileler, evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca ev arayan insanlar uygun fiyatlı ev bulmakta daha da zorlanabilirler." dedi.Tahminlere göre Almanya'da 300 binden fazla insanın bir evi olmadan yaşadığını bunun da kabaca Münster veya Karlsruhe gibi büyük bir şehrin nüfusuna eşit olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Yaklaşık 180 bin kişi, geceyi evsizlere yönelik barınaklarda geçiriyor ve yaklaşık 45 bin evsiz sürekli olarak sokakta uyuyor." diye konuştu.Gelecek aylarda bu sayının daha da artma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Steinmeier, şunları kaydetti:

almanya

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almanya, frank-walter steinmeier, evsiz, evsizler, evsizlik, enerji