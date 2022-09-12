https://sputniknews.com.tr/20220912/ak-parti-sozcusu-celik-partisinin-myk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1061101797.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir, Osmanlı Devleti de bizimdir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir, Osmanlı Devleti de bizimdir

AK Parti MKYK toplantına dair açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarıyla ilgili... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T18:11+0300

2022-09-12T18:11+0300

2022-09-12T18:31+0300

ömer çelik

ak parti mkyk

politika

osmanlı

osmanlı devleti

tunç soyer

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın açıklamasından bazı detaylar şöyle:-Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir.-(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir.-12 Eylül darbesi nesilleri yok eden, Türkiye’nin kazanımlarını bertaraf eden, berhava eden, Türkiye’nin milli egemenliğe yapılan suikast girişimlerinin dönüm noktalarından bir tanesiydi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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ömer çelik, ak parti mkyk, osmanlı, osmanlı devleti, tunç soyer