https://sputniknews.com.tr/20220912/ak-parti-sozcusu-celik-partisinin-myk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1061101797.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir, Osmanlı Devleti de bizimdir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir, Osmanlı Devleti de bizimdir
AK Parti MKYK toplantına dair açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarıyla ilgili... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T18:11+0300
2022-09-12T18:11+0300
2022-09-12T18:31+0300
ömer çelik
ak parti mkyk
politika
osmanlı
osmanlı devleti
tunç soyer
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AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın açıklamasından bazı detaylar şöyle:-Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir.-(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir.-12 Eylül darbesi nesilleri yok eden, Türkiye’nin kazanımlarını bertaraf eden, berhava eden, Türkiye’nin milli egemenliğe yapılan suikast girişimlerinin dönüm noktalarından bir tanesiydi.
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ömer çelik, ak parti mkyk, osmanlı, osmanlı devleti, tunç soyer
ömer çelik, ak parti mkyk, osmanlı, osmanlı devleti, tunç soyer
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir, Osmanlı Devleti de bizimdir
18:11 12.09.2022 (güncellendi: 18:31 12.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti MKYK toplantına dair açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarıyla ilgili "Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir, Osmanlı Devleti de bizimdir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın açıklamasından bazı detaylar şöyle:
-Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir.
-(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir.
-12 Eylül darbesi nesilleri yok eden, Türkiye’nin kazanımlarını bertaraf eden, berhava eden, Türkiye’nin milli egemenliğe yapılan suikast girişimlerinin dönüm noktalarından bir tanesiydi.