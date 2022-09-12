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Afyonkarahisar tabelasını defalarca öptü, sonra da sarıldı
Afyonkarahisar tabelasını defalarca öptü, sonra da sarıldı
Ankara’da görev yapan bir memur, uzun bir aradan sonra izne ayrılarak memleketi Afyonkarahisar’a gitti. Şehrin girişince arabasını durduran şahıs il sınırı... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T11:53+0300
2022-09-12T11:53+0300
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afyonkarahisar
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Ankara’da bir kamu kurumunda görev yapan Mejnun Sancak isimli memur, yaklaşık 6 ayın ardından senelik izne ayrılıp memleketi olan Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyüne gitti.Ailesi ile birlikte memleketine giden Sancak, kent girişindeki tabelayı görünce aracını uygun bir yere park edip şehir tabelasını zıplayarak defalarca öptü.Sancak, daha sonra tabelayı silerek sarıldı. Sancak’ın eşi ise kocasının memleketi hasretini gidermek için yaptıklarını cep telefonu ile videoya alıp sosyal medya hesabına yükledi.
https://sputniknews.com.tr/20211105/gel-sana-sarilayim-deyip-kalcasindan-bicakladi-1050510880.html
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türkiye, afyon, afyonkarahisar

Afyonkarahisar tabelasını defalarca öptü, sonra da sarıldı

11:53 12.09.2022
© İHA / GÖKTEN CEYLANAfyonkarahisar tabelasını defalarca öptü, sonra da sarıldı
Afyonkarahisar tabelasını defalarca öptü, sonra da sarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© İHA / GÖKTEN CEYLAN
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Ankara’da görev yapan bir memur, uzun bir aradan sonra izne ayrılarak memleketi Afyonkarahisar’a gitti. Şehrin girişince arabasını durduran şahıs il sınırı tabelasını önce birçok kez öptü sonra da tabelaya sarıldı.
Ankara’da bir kamu kurumunda görev yapan Mejnun Sancak isimli memur, yaklaşık 6 ayın ardından senelik izne ayrılıp memleketi olan Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyüne gitti.
Ailesi ile birlikte memleketine giden Sancak, kent girişindeki tabelayı görünce aracını uygun bir yere park edip şehir tabelasını zıplayarak defalarca öptü.
Sancak, daha sonra tabelayı silerek sarıldı.
Sancak’ın eşi ise kocasının memleketi hasretini gidermek için yaptıklarını cep telefonu ile videoya alıp sosyal medya hesabına yükledi.
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