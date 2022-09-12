https://sputniknews.com.tr/20220912/afyonkarahisar-tabelasini-defalarca-optu-sonra-da-sarildi-1061090026.html

Afyonkarahisar tabelasını defalarca öptü, sonra da sarıldı

Afyonkarahisar tabelasını defalarca öptü, sonra da sarıldı

Ankara’da görev yapan bir memur, uzun bir aradan sonra izne ayrılarak memleketi Afyonkarahisar’a gitti. Şehrin girişince arabasını durduran şahıs il sınırı... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T11:53+0300

2022-09-12T11:53+0300

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Ankara’da bir kamu kurumunda görev yapan Mejnun Sancak isimli memur, yaklaşık 6 ayın ardından senelik izne ayrılıp memleketi olan Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyüne gitti.Ailesi ile birlikte memleketine giden Sancak, kent girişindeki tabelayı görünce aracını uygun bir yere park edip şehir tabelasını zıplayarak defalarca öptü.Sancak, daha sonra tabelayı silerek sarıldı. Sancak’ın eşi ise kocasının memleketi hasretini gidermek için yaptıklarını cep telefonu ile videoya alıp sosyal medya hesabına yükledi.

https://sputniknews.com.tr/20211105/gel-sana-sarilayim-deyip-kalcasindan-bicakladi-1050510880.html

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