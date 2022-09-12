https://sputniknews.com.tr/20220912/adnan-oktar-istesem-zaten-disariya-emir-veririm-ama-yapmiyorum-1061102035.html

Adnan Oktar: İstesem zaten dışarıya emir veririm ama yapmıyorum

Adnan Oktar: İstesem zaten dışarıya emir veririm ama yapmıyorum

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada beşinci günde ara karar çıkmadı... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T18:48+0300

2022-09-12T18:48+0300

2022-09-12T18:51+0300

adnan oktar

türkiye

kumpas

suikast

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyicide takip etti.'Bana kumpas kuramadıkları için böyle şeylerle bizi yıkmaya çalışıyorlar'Savunmasında Adnan Oktar bu yaşananların bir oyun ve kumpas olduğunu söyledi. Oktar şikayetçilerin İngiliz derin devleti tarafından yönlendirildiğini iddia ederek, “Bizim davamız klasik bir dava değildir. Mine Ö. çok sevdiğim mazlum bir kadındır. Mine’nin uyumasına izin vermemişiz, şiddet uygulamışız böyle iddialar var. Bunlar doğru değil. Benim yüzlerce insanı dövme gibi bir durumum yok. Derin devletin yönlendirmesiyle bu kızın anlattıklarına cahil insanlar da inanıyor. Bana kumpas kuramadıkları için böyle şeylerle bizi yıkmaya çalışıyorlar. Çokça kumpas denediler ama yapamadılar” dedi.'Bana 9 kez suikast yapmaya çalıştılar'Oktar savunmasının devamında, “Dosyada adı geçen isimlere de şiddet uyguladığımı söylemiş, adı geçenler ifadelerinde bu konuda bir şey söylememişler. Buraya gelenler bana aşk ve tutkuyla bağlılar. Basın da derin devletten korktuğu için olayları yanlış lanse ediyor. Türkiye’deki hukukçular bize yapılanların hukuksuz olduklarını biliyor ve kimse bu oyuna inanmıyor. Mine Ö. benim imam olduğumu söylemiş, ama ben bunu nerden duyduğunu sorduğumda ‘bilmiyorum’ diyor. Ben her zaman derim kardeş kardeşten üstün değildir. Bana 9 kez suikast yapmaya çalıştılar ama yapamadılar, Allah basiretlerini bağladı. İfadelerde anlatılanların hepsi şehir efsanesi” diye konuştu.'Ben istesem zaten dışarıya emir veririm'Adnan Oktar şikayetçi ifadelerinde kendilerini oy kullanmalarına izin vermediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, “İfadelerde oy kullanmalarına izin vermediğim söylenmiş. Tamamen yalan ben sağcıyım, milliyetçiyim. Sağ kesimin iktidara gelmesi benim işime gelir, neden oy kullandırtmayayım. Bunlar da tamamen yalan. Üzerime atılı cinsellikle ilgili iddiaları, sabah akşam şiddet uyguladığım yönündeki söylemleri kabul etmiyorum. Cezaevinde uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesini istiyorum. Ben istesem zaten dışarıya emir veririm ama yapmıyorum, istemiyorum. Dışarıdan da istediğim şeyleri içeri alırım ama bu bana yakışmaz yapmıyorum zaten” ifadelerini kullandı.Duruşmada savunma yapan bazı tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti. Mahkeme başkanı, diğer sanıkların da tutukluluk hallerine yönelik savunmalarının yarın devam edileceğini belirterek duruşmayı yarına erteledi.

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adnan oktar, kumpas, suikast