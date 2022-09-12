https://sputniknews.com.tr/20220912/abdden-applea-iphone-14te-cin-yapimi-cip-kullandigi-icin-elestiri-1061112669.html
ABD'den Apple'a, iPhone 14’te Çin yapımı çip kullandığı için eleştiri
ABD'den Apple'a, iPhone 14’te Çin yapımı çip kullandığı için eleştiri
ABD’li senatörler, iPhone 14’te Çinli üretici Yangtze Memory Technologies yapımı çiplerin kullanılması nedeniyle Apple’ı eleştirdi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T23:03+0300
2022-09-12T23:03+0300
2022-09-12T23:03+0300
dünya
apple
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çin
çip
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Financial Times’in aktardığına göre, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Apple’ın ürünlerinde Çin yapımı çipler kullanma girişiminin, devlet tarafından şirkete yönelik titiz analize yol açacağı uyarısında bulundu.ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, Yangtze Memory Technologies şirketinin Çin Komünist Partisi ve Çin ordusu ile sıkı bağlarında tehdit gördü. Insider Paper’in haberine göre ise, McCaul, “Apple, bilgi ve birikimini etkin şekilde YMTC'ye aktaracak. Bu da YMTC’nin imkanlarını genişletecek ve Çin Komünist Partisi’ne ulusal hedeflerine ulaşmakta yardımcı olacak” ifadesini kullandı.Apple, cihazlarında YMTC yapımı çipler kullanmadığını açıkladı. Şirket, YMTC ile işbirliğinin, Çin’de satılan ürünler için bileşen tedarikçisi olarak değerlendirme kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.ABD yönetimi, YMTC ve diğer Çinli mikroçip üreticilerinin ulusal güvenliğe yönelik giderek büyüyen tehdit olarak görüyor. ABD Senatosu, YMTC’yi kara listeye alma kararını kabul etti.
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apple, iphone, çin, çip
ABD'den Apple'a, iPhone 14’te Çin yapımı çip kullandığı için eleştiri
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ABD’li senatörler, iPhone 14’te Çinli üretici Yangtze Memory Technologies yapımı çiplerin kullanılması nedeniyle Apple’ı eleştirdi.
Financial Times
’in aktardığına göre, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio
, Apple’ın ürünlerinde Çin yapımı çipler kullanma girişiminin, devlet tarafından şirkete yönelik titiz analize yol açacağı uyarısında bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, Yangtze Memory Technologies şirketinin Çin Komünist Partisi ve Çin ordusu ile sıkı bağlarında tehdit gördü.
Insider Paper
’in haberine göre ise, McCaul, “Apple, bilgi ve birikimini etkin şekilde YMTC'ye aktaracak. Bu da YMTC’nin imkanlarını genişletecek ve Çin Komünist Partisi’ne ulusal hedeflerine ulaşmakta yardımcı olacak”
ifadesini kullandı.
Apple, cihazlarında YMTC yapımı çipler kullanmadığını açıkladı. Şirket, YMTC ile işbirliğinin, Çin’de satılan ürünler için bileşen tedarikçisi olarak değerlendirme kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.
ABD yönetimi, YMTC ve diğer Çinli mikroçip üreticilerinin ulusal güvenliğe yönelik giderek büyüyen tehdit olarak görüyor. ABD Senatosu, YMTC’yi kara listeye alma kararını kabul etti.