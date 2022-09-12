https://sputniknews.com.tr/20220912/abd-medyasi-yaptirimlar-rusyada-turizmin-gelismesine-katkida-bulundu-1061108308.html

ABD medyası: Yaptırımlar, Rusya’da turizmin gelişmesine katkıda bulundu

ABD medyası: Yaptırımlar, Rusya’da turizmin gelişmesine katkıda bulundu

ABD merkezli The Christian Science Monitor, Batı’nın uyguladığı yaptırımların, Rusya içinde turizmin gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T21:10+0300

2022-09-12T21:10+0300

2022-09-12T21:13+0300

ukrayna krizi

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turizm

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The Christian Science Monitor'de yer alan yazıda, Rusya vatandaşlarının kendi ülkelerinde tatil yapacak yeni yerler keşfettiği kaydedildi.Tur operatörleri, talepteki sert artışa dikkat çekiyor. Rus turistler daha çok Volga turu ile Karadeniz tatil beldeleri gibi standart destinasyonlar için rezervasyon yapıyor.Rusya’nın “vahşi Pasifik sahilinde” bulunan Kamçatka’nın, Kaliforniya ile eşit boyutta ve bakir ormanlar, volkanlar ve devasa ayılara sahip olduğu kaydedilen yazıda, Sibirya’nın en kalbinde, dünyanın en derin gölü olan ve Cengizhan’ın kutsal ilan ettiği Baykal’ın yer aldığı anımsatıldı. Ayrıca, kuzey ışıklarının seyredilebileceği ve nükleer buzkıranla seyahat yapılabileceği Arktik’ten de bahsedildi.Yazıda, iç turizmin gelişmesinin, ağır yaptırımlara rağmen rubleyi güçlendirdiği kaydedildi.ATOR: Rusya’dan Avrupa’ya turist akışı yüzde 95 azaldıRusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), yaz aylarında Rusya’dan Avrupa’ya giden turist sayısının, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 90-95 azaldığını bildirdi.Avrupa’nın en popüler ülkelerinin bu yaz Yunanistan, İspanya, İtalya ve Fransa olduğu ifade edildi.Rusya’dan Avrupa’ya giden turist sayısındaki azalmanın nedeni olarak mart ayında uçuşlara getirilen yaptırımlar ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus vatandaşlarına yönelik vize politikasını sıklaştırması gösterildi.

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