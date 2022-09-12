https://sputniknews.com.tr/20220912/abd-medyasi-yaptirimlar-rusyada-turizmin-gelismesine-katkida-bulundu-1061108308.html
ABD medyası: Yaptırımlar, Rusya’da turizmin gelişmesine katkıda bulundu
ABD medyası: Yaptırımlar, Rusya’da turizmin gelişmesine katkıda bulundu
ABD merkezli The Christian Science Monitor, Batı’nın uyguladığı yaptırımların, Rusya içinde turizmin gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T21:10+0300
2022-09-12T21:10+0300
2022-09-12T21:13+0300
ukrayna krizi
rusya
turizm
turist
ator
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060946291_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_155c801c4198e16b8b782afedd740397.jpg
The Christian Science Monitor'de yer alan yazıda, Rusya vatandaşlarının kendi ülkelerinde tatil yapacak yeni yerler keşfettiği kaydedildi.Tur operatörleri, talepteki sert artışa dikkat çekiyor. Rus turistler daha çok Volga turu ile Karadeniz tatil beldeleri gibi standart destinasyonlar için rezervasyon yapıyor.Rusya’nın “vahşi Pasifik sahilinde” bulunan Kamçatka’nın, Kaliforniya ile eşit boyutta ve bakir ormanlar, volkanlar ve devasa ayılara sahip olduğu kaydedilen yazıda, Sibirya’nın en kalbinde, dünyanın en derin gölü olan ve Cengizhan’ın kutsal ilan ettiği Baykal’ın yer aldığı anımsatıldı. Ayrıca, kuzey ışıklarının seyredilebileceği ve nükleer buzkıranla seyahat yapılabileceği Arktik’ten de bahsedildi.Yazıda, iç turizmin gelişmesinin, ağır yaptırımlara rağmen rubleyi güçlendirdiği kaydedildi.ATOR: Rusya’dan Avrupa’ya turist akışı yüzde 95 azaldıRusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), yaz aylarında Rusya’dan Avrupa’ya giden turist sayısının, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 90-95 azaldığını bildirdi.Avrupa’nın en popüler ülkelerinin bu yaz Yunanistan, İspanya, İtalya ve Fransa olduğu ifade edildi.Rusya’dan Avrupa’ya giden turist sayısındaki azalmanın nedeni olarak mart ayında uçuşlara getirilen yaptırımlar ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus vatandaşlarına yönelik vize politikasını sıklaştırması gösterildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060946291_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_594c3a1a9d37a9bf29b428837ade8038.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, turizm, turist, ator
rusya, turizm, turist, ator
ABD medyası: Yaptırımlar, Rusya’da turizmin gelişmesine katkıda bulundu
21:10 12.09.2022 (güncellendi: 21:13 12.09.2022) Abone ol
ABD merkezli The Christian Science Monitor, Batı’nın uyguladığı yaptırımların, Rusya içinde turizmin gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti.
The Christian Science Monitor'de yer alan yazıda, Rusya vatandaşlarının kendi ülkelerinde tatil yapacak yeni yerler keşfettiği kaydedildi.
Tur operatörleri, talepteki sert artışa dikkat çekiyor. Rus turistler daha çok Volga turu ile Karadeniz tatil beldeleri gibi standart destinasyonlar için rezervasyon yapıyor.
Rusya’nın “vahşi Pasifik sahilinde” bulunan Kamçatka’nın, Kaliforniya ile eşit boyutta ve bakir ormanlar, volkanlar ve devasa ayılara sahip olduğu kaydedilen yazıda, Sibirya’nın en kalbinde, dünyanın en derin gölü olan ve Cengizhan’ın kutsal ilan ettiği Baykal’ın yer aldığı anımsatıldı. Ayrıca, kuzey ışıklarının seyredilebileceği ve nükleer buzkıranla seyahat yapılabileceği Arktik’ten de bahsedildi.
Yazıda, iç turizmin gelişmesinin, ağır yaptırımlara rağmen rubleyi güçlendirdiği kaydedildi.
ATOR: Rusya’dan Avrupa’ya turist akışı yüzde 95 azaldı
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), yaz aylarında Rusya’dan Avrupa’ya giden turist sayısının, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 90-95 azaldığını bildirdi.
Avrupa’nın en popüler ülkelerinin bu yaz Yunanistan, İspanya, İtalya ve Fransa olduğu ifade edildi.
Rusya’dan Avrupa’ya giden turist sayısındaki azalmanın nedeni olarak mart ayında uçuşlara getirilen yaptırımlar ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus vatandaşlarına yönelik vize politikasını sıklaştırması gösterildi.