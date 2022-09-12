Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220912/abd-acik-tenis-turnuvasinda-tek-erkekler-finalini-ispanyol-tenisci-carlos-alcaraz-kazandi-1061082440.html
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı
ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz çekişmeli geçen maçta Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T04:13+0300
2022-09-12T04:22+0300
carlos alcaraz
spor
abd açık
tenis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061082294_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8be2cd2569850128ac34dfc7b13f3f9e.jpg
İspanyol tenisçi Alcaraz ile Norveçli tenisçi Ruud, hem kariyerlerinin ilk grand slam şampiyonluğu hem de dünya sıralamasında ilk kez 1 numaraya yerleşmek için korta çıktı.ABD'nin New York kentinde bulunan Billie Jean King Ulusal Tennis Merkezi'nde gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf Alcaraz oldu.Birinci seti 6-4 kazanan Alcaraz ikinci sette rakibi Ruud'a 6-2 yenildi ancak Alcaraz, üçüncü seti 7-6, dördüncü seti ise 6-3 alarak maçın galibi oldu.19 yaşındaki Alcaraz, Pete Sampras'tan (1990 yılı) beri en genç ABD Açık, Rafael Nadal'dan (2005 Fransa Açık) bu yana ise en genç grand slam finalisti oldu.Bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Karen Khachanov'u 3-1 (7-6, 6-2, 5-7, 6-2) yenerek ABD Açık'ta ilk kez adını finale yazdırmıştı.Carlos Alcaraz ile Frances Tiafoe arasındaki diğer yarı final mücadelesinin galibi ise 4 saat 19 dakika sonunda belirlenmiş ve maçı 6-7, 6-3, 6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazanan Alcaraz, kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında finale çıkmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061082294_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_08eea371b251b34a68384170ab57f14f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
carlos alcaraz, abd açık, tenis
carlos alcaraz, abd açık, tenis

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı

04:13 12.09.2022 (güncellendi: 04:22 12.09.2022)
© AP Photo / Mary Altaffer Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Abone olTelegram
ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz çekişmeli geçen maçta Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu.
İspanyol tenisçi Alcaraz ile Norveçli tenisçi Ruud, hem kariyerlerinin ilk grand slam şampiyonluğu hem de dünya sıralamasında ilk kez 1 numaraya yerleşmek için korta çıktı.
ABD'nin New York kentinde bulunan Billie Jean King Ulusal Tennis Merkezi'nde gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf Alcaraz oldu.
Birinci seti 6-4 kazanan Alcaraz ikinci sette rakibi Ruud'a 6-2 yenildi ancak Alcaraz, üçüncü seti 7-6, dördüncü seti ise 6-3 alarak maçın galibi oldu.
19 yaşındaki Alcaraz, Pete Sampras'tan (1990 yılı) beri en genç ABD Açık, Rafael Nadal'dan (2005 Fransa Açık) bu yana ise en genç grand slam finalisti oldu.
Bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Karen Khachanov'u 3-1 (7-6, 6-2, 5-7, 6-2) yenerek ABD Açık'ta ilk kez adını finale yazdırmıştı.
Carlos Alcaraz ile Frances Tiafoe arasındaki diğer yarı final mücadelesinin galibi ise 4 saat 19 dakika sonunda belirlenmiş ve maçı 6-7, 6-3, 6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazanan Alcaraz, kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında finale çıkmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала