https://sputniknews.com.tr/20220912/6-ilde-sahte-belgeli-dolandiriciliga-11-gozalti-suphelilerden-biri-holding-sahibi-1061095811.html

6 ilde sahte belgeli dolandırıcılığana11 gözaltı: Şüphelilerden biri holding sahibi

6 ilde sahte belgeli dolandırıcılığana11 gözaltı: Şüphelilerden biri holding sahibi

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. 11 şüpheli arasında... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T14:24+0300

2022-09-12T14:24+0300

2022-09-12T14:36+0300

yaşam

türkiye

gözaltı

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Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektuplarıyla kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devrederek dolandıran şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Datça, Menteşe, Bodrum ve Milas ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda B.K. (39), M.Y. (36), Ö.S. (30), M.Ç (31), N.T.( 37), F.C. (43), G.C. (41), O Y.(35), M.G. (33), M F. (43) ve Y.K. (34) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 tabanca ile 52 mermi ele geçirildi. 6 ilde gözaltına alınan 11 şüpheli, Datça'da adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli arasında holding sahibi B.K.'nin da bulunduğu öğrenildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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türkiye, gözaltı