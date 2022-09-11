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https://sputniknews.com.tr/20220911/zakkumdan-sanliurfadaki-konsere-iliskin-aciklama-aydinlik-karanliktan-korkmaz-1061067739.html
Zakkum'dan Şanlıurfa'daki konsere ilişkin açıklama: Aydınlık karanlıktan korkmaz
Zakkum'dan Şanlıurfa'daki konsere ilişkin açıklama: Aydınlık karanlıktan korkmaz
Din Görevlileri Birliği tarafından Şanlıurfa’daki konserlerinin iptali istenen Zakkum grubu, dün bu kentte verdikleri konser sonrasında, “Asla akıldan... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T13:56+0300
2022-09-11T13:56+0300
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zakkum
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şanlıurfa
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Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin “İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur" gerekçesiyle konserlerinin iptalini istemişti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi programı değiştirmediği için konser dün gece verildi.Zakkum grubunun sosyal medya hesabından konsere ilişkin yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "Son bir haftanın (akla sığmaz şekilde) gündemi olan Şanlıurfa konserimiz az önce sona erdi. Kirli beyinlerin, din istismarcılarının, Şanlıurfa’ya yakışmayan bu kişilerin yegane amacının vitrinde kalmak, gündem yaratmak, yobazlığı normalleştirmek olduğunun farkındayız.Hafta boyu sessiz kalmamız bu sebeptendi. Bu zorbalığın, bağnazlığın ve akıldışılığın savunucularının değirmenine su taşımayı asla istemeyiz. Bu kişiler en sağlam cevabı, bu gece Şanlıurfa’da bizi izlemeye gelen 25 bin güzel insandan aldılar. Ne güzeldin Şanlıurfa.Biz müzik yapmak ve müziğimizi iletmek için varız. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda tam 23 senedir de müziğimizi yapmaya devam ediyoruz. Ve asla akıldan çıkmasın: Aydınlık karanlıktan korkmaz!”
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zakkum, urfa, şanlıurfa, konser, din
zakkum, urfa, şanlıurfa, konser, din

Zakkum'dan Şanlıurfa'daki konsere ilişkin açıklama: Aydınlık karanlıktan korkmaz

13:56 11.09.2022
© DHADin Görevlileri Birliği tarafından Şanlıurfa’daki konserlerinin iptali istenen Zakkum grubu, dün bu kentte verdikleri konser sonrasında, “Asla akıldan çıkmasın. Aydınlık karanlıktan korkmaz” mesajı yayınladı.
Din Görevlileri Birliği tarafından Şanlıurfa’daki konserlerinin iptali istenen Zakkum grubu, dün bu kentte verdikleri konser sonrasında, “Asla akıldan çıkmasın. Aydınlık karanlıktan korkmaz” mesajı yayınladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© DHA
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Din Görevlileri Birliği tarafından Şanlıurfa’daki konserlerinin iptali istenen Zakkum grubu, dün bu kentte verdikleri konser sonrasında, “Asla akıldan çıkmasın. Aydınlık karanlıktan korkmaz” mesajı yayınladı.
Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin “İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur" gerekçesiyle konserlerinin iptalini istemişti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi programı değiştirmediği için konser dün gece verildi.
Zakkum grubunun sosyal medya hesabından konsere ilişkin yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:
"Son bir haftanın (akla sığmaz şekilde) gündemi olan Şanlıurfa konserimiz az önce sona erdi. Kirli beyinlerin, din istismarcılarının, Şanlıurfa’ya yakışmayan bu kişilerin yegane amacının vitrinde kalmak, gündem yaratmak, yobazlığı normalleştirmek olduğunun farkındayız.
Hafta boyu sessiz kalmamız bu sebeptendi. Bu zorbalığın, bağnazlığın ve akıldışılığın savunucularının değirmenine su taşımayı asla istemeyiz. Bu kişiler en sağlam cevabı, bu gece Şanlıurfa’da bizi izlemeye gelen 25 bin güzel insandan aldılar. Ne güzeldin Şanlıurfa.
Biz müzik yapmak ve müziğimizi iletmek için varız. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda tam 23 senedir de müziğimizi yapmaya devam ediyoruz. Ve asla akıldan çıkmasın: Aydınlık karanlıktan korkmaz!”
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