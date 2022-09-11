https://sputniknews.com.tr/20220911/yurt-disindan-getirdikleri-araclari-sahte-belgelerle-satan-4-kisi-tutuklandi-1061074853.html

Yurt dışından getirdikleri araçları sahte belgelerle satan 4 kişi tutuklandı

Yurt dışından getirdikleri araçları sahte belgelerle satan 4 kişi tutuklandı

Edirne'de yurt dışından getirilen araçları parçalayarak benzer araçlara monte edip, şasi ve plakalarını değiştirerek sahte belgelerle satan şüphelilere yönelik... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T18:12+0300

2022-09-11T18:12+0300

2022-09-11T18:12+0300

türkiye

edirne

yurtdışı

araç

dolandırıcılık

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak, change oto, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ' suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, Türkiye'ye yabancı plakalı 41 araç getirildiği ve şüphelilerin yurt dışından getirilen araçları öncesinde ya da sonrasında kendisi veya yakınları adına tescil ettirilen başka benzer araçlarla değiştirdikleri belirlendi. İncelemede ayrıca şüphelilerin yurt dışından getirilen araçları parçalayarak tescil edilen başka benzer araçlara monte ettikleri, yabancı plakalı araçların şasi numaralarını ise değiştirerek üzerlerine Türk plakası taktığını ve bu şekilde satışını yaptıkları tespit edildi.Edirne polisinin, Zonguldak, Burdur, İstanbul, Kırklareli ve Antalya'da el koyduğu 7 aracın yapılan kriminal incelemesinde sahte belgelerle satış yapıldığı belirlendi. Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sırasında 1 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette 1 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

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edirne, yurtdışı, araç, dolandırıcılık