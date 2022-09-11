https://sputniknews.com.tr/20220911/yunanistan-sahil-guvenlik-birimlerinin-taciz-atesi-actigi-gemi-yeniden-seyrine-basladi-1061069404.html

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi yeniden seyrine başladı

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi yeniden seyrine başladı

Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı ‘Anatolian’... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T14:26+0300

2022-09-11T14:26+0300

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türkiye

yunanistan

taciz ateşi

gemi

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Adanın 11 deniz mili güneybatısında yaşanan olay sonrası 18 kişiden oluşan mürettebatla Çanakkale Boğazı'ndaki Karanlık Liman bölgesinde demirleyen gemiyle ilgili adli ve idari işlemler tamamlandı.Somali'den bakım için yola çıktığı bildirilen Ro-Ro gemisi ‘Anatolian’, Çanakkale Liman Başkanlığının seyir izni vermesinin ardından demir alıp yeniden seyrine başladı. ‘Mavi Marmara’ gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen bu geminin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tersanede bakıma alınacağı belirtildi.Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti. Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti. 18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.

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yunanistan, taciz ateşi, gemi