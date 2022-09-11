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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220911/yunanistan-basbakani-abnin-rusya-karsiti-yaptirimlarinin-bumerang-gibi-geri-dondugunu-kabul-etti-1061076372.html
Yunanistan Başbakanı, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarının bumerang gibi geri döndüğünü kabul etti
Yunanistan Başbakanı, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarının bumerang gibi geri döndüğünü kabul etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa ülkelerinin Rusya karşıtı yaptırımlarının kendi ekonomileri üzerindeki olumsuz sonuçlarının farkında olduklarını ancak... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T20:07+0300
2022-09-11T20:07+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
kiryakos miçotakis
avrupa birliği
rusya
yaptırım
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'te düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin Rusya karşıtı yaptırımların ‘bumerang gibi' geri döndüğü ve Avrupa ülkelerinin ekonomilerini vurduğunu söylemesi ve Avrupa’nın tam bir istikrarsızlığa sürüklenmemek için Rusya ile enerji savaşını durdurmanın bir yolunu bulma niyetinde olup olmadığını sorması üzerine Yunan başbakan, şu yanıtı verdi:Herkesin ‘Rusya’nın gazı silah olarak kullanabileceğinin’ bilincinde olduklarını ve bu nedenle Avrupa’yı bir an önce Rus gazına olan bağımlılığından kurtarma gerekliliğini dile getirdiklerini aktaran Miçotakis, “Bu sürecin geri döndürülemeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Miçotakis, birileri bunu önerse bile böyle bir stratejiyi değiştirme olasılığı görmediğini sözlerine ekledi.
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yunanistan, kiryakos miçotakis, avrupa birliği, rusya, yaptırım
yunanistan, kiryakos miçotakis, avrupa birliği, rusya, yaptırım

Yunanistan Başbakanı, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarının bumerang gibi geri döndüğünü kabul etti

20:07 11.09.2022
© AA / Dursun AydemirYunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA / Dursun Aydemir
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa ülkelerinin Rusya karşıtı yaptırımlarının kendi ekonomileri üzerindeki olumsuz sonuçlarının farkında olduklarını ancak stratejilerini değiştirme niyetinde olmadıklarını belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'te düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin Rusya karşıtı yaptırımların ‘bumerang gibi' geri döndüğü ve Avrupa ülkelerinin ekonomilerini vurduğunu söylemesi ve Avrupa’nın tam bir istikrarsızlığa sürüklenmemek için Rusya ile enerji savaşını durdurmanın bir yolunu bulma niyetinde olup olmadığını sorması üzerine Yunan başbakan, şu yanıtı verdi:
“Rusya'ya karşı son derece geniş, şimdiye kadar alınan en ağır yaptırımlar olarak tanımlayabileceğim yaptırımları uyguladığımız ilk andan itibaren aynı anda toplumlarımızı karmaşık bir sürece maruz bıraktığımızı biliyorduk. Fakat bunun bizim seçimimizin bedeli olduğu konusunda uyarmıştık.”
Herkesin ‘Rusya’nın gazı silah olarak kullanabileceğinin’ bilincinde olduklarını ve bu nedenle Avrupa’yı bir an önce Rus gazına olan bağımlılığından kurtarma gerekliliğini dile getirdiklerini aktaran Miçotakis, “Bu sürecin geri döndürülemeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Miçotakis, birileri bunu önerse bile böyle bir stratejiyi değiştirme olasılığı görmediğini sözlerine ekledi.
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