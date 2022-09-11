https://sputniknews.com.tr/20220911/yunanistan-basbakani-abnin-rusya-karsiti-yaptirimlarinin-bumerang-gibi-geri-dondugunu-kabul-etti-1061076372.html

Yunanistan Başbakanı, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarının bumerang gibi geri döndüğünü kabul etti

Yunanistan Başbakanı, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarının bumerang gibi geri döndüğünü kabul etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa ülkelerinin Rusya karşıtı yaptırımlarının kendi ekonomileri üzerindeki olumsuz sonuçlarının farkında olduklarını ancak... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T20:07+0300

2022-09-11T20:07+0300

2022-09-11T20:07+0300

avrupa'da enerji krizi

yunanistan

kiryakos miçotakis

avrupa birliği

rusya

yaptırım

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'te düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin Rusya karşıtı yaptırımların ‘bumerang gibi' geri döndüğü ve Avrupa ülkelerinin ekonomilerini vurduğunu söylemesi ve Avrupa’nın tam bir istikrarsızlığa sürüklenmemek için Rusya ile enerji savaşını durdurmanın bir yolunu bulma niyetinde olup olmadığını sorması üzerine Yunan başbakan, şu yanıtı verdi:Herkesin ‘Rusya’nın gazı silah olarak kullanabileceğinin’ bilincinde olduklarını ve bu nedenle Avrupa’yı bir an önce Rus gazına olan bağımlılığından kurtarma gerekliliğini dile getirdiklerini aktaran Miçotakis, “Bu sürecin geri döndürülemeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Miçotakis, birileri bunu önerse bile böyle bir stratejiyi değiştirme olasılığı görmediğini sözlerine ekledi.

yunanistan

avrupa birliği

rusya

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yunanistan, kiryakos miçotakis, avrupa birliği, rusya, yaptırım