https://sputniknews.com.tr/20220911/umit-ozdag-suleyman-soylu-ile-telefonda-onun-baslattigi-bir-kufurlesme-yasadik-1061070756.html
Ümit Özdağ: Süleyman Soylu ile telefonda onun başlattığı bir küfürleşme yaşadık
Ümit Özdağ: Süleyman Soylu ile telefonda onun başlattığı bir küfürleşme yaşadık
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon konuşmasında küfürleştiklerini sosyal medya hesabından paylaştı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T15:25+0300
2022-09-11T15:25+0300
2022-09-11T15:25+0300
politika
türkiye
ümit özdağ
süleyman soylu
küfür etmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059963616_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d0380e4300f01aafa19b0e3942b451d5.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı" ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059963616_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e22c1960429a6daf3bb654ef41af968b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ümit özdağ, süleyman soylu, küfür etmek
türkiye, ümit özdağ, süleyman soylu, küfür etmek
Ümit Özdağ: Süleyman Soylu ile telefonda onun başlattığı bir küfürleşme yaşadık
Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon konuşmasında küfürleştiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı" ifadesini kullandı.