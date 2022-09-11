https://sputniknews.com.tr/20220911/umit-ozdag-suleyman-soylu-ile-telefonda-onun-baslattigi-bir-kufurlesme-yasadik-1061070756.html

Ümit Özdağ: Süleyman Soylu ile telefonda onun başlattığı bir küfürleşme yaşadık

Ümit Özdağ: Süleyman Soylu ile telefonda onun başlattığı bir küfürleşme yaşadık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon konuşmasında küfürleştiklerini sosyal medya hesabından paylaştı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T15:25+0300

2022-09-11T15:25+0300

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politika

türkiye

ümit özdağ

süleyman soylu

küfür etmek

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı" ifadesini kullandı.

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türkiye, ümit özdağ, süleyman soylu, küfür etmek