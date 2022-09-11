https://sputniknews.com.tr/20220911/uluslararasi-atom-enerjisi-kurumu-zaporojye-ngs-etrafinda-guvenlik-bolgesi-icin-istisareler-basladi-1061076809.html
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Zaporojye NGS etrafında güvenlik bölgesi için istişareler başladı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Zaporojye NGS etrafında güvenlik bölgesi için istişareler başladı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin etrafında güvenlik bölgesinin oluşturulmasına ilişkin istişarelerin başladığını... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T21:20+0300
2022-09-11T21:20+0300
2022-09-11T21:20+0300
ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
zaporojye
zaporizhzhya nükleer santrali
zaporojskaya nükleer enerji santrali
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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IAEA'nın bildirdiği üzere, Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafında nükleer ve fiziksel bir güvenlik tampon bölgesinin oluşturulmasına ilişkin istişareler başladı.Cumartesi günü santrale giden yedek enerji iletim hattının onarıldığını ve bunun santral operatörünün bu sabah çalışan son reaktörü durdurmasına imkan tanıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220911/rosatom-zaporojye-ngs-bombardimana-maruz-kalan-ilk-faal-nukleer-santral-oldu-1061071881.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojskaya nükleer enerji santrali, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojskaya nükleer enerji santrali, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Zaporojye NGS etrafında güvenlik bölgesi için istişareler başladı
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin etrafında güvenlik bölgesinin oluşturulmasına ilişkin istişarelerin başladığını bildirdi.
IAEA'nın bildirdiği üzere, Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafında nükleer ve fiziksel bir güvenlik tampon bölgesinin oluşturulmasına ilişkin istişareler başladı.
Cumartesi günü santrale giden yedek enerji iletim hattının onarıldığını ve bunun santral operatörünün bu sabah çalışan son reaktörü durdurmasına imkan tanıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"@RafaelMGrossi (IAEA Genel Müdürü Rafael Grossi) elektrik tedarikinin yeniden sağlanmasıyla ilgili haberi memnuniyetle karşılıyor, ancak eskisi gibi devam eden bombardımanlar ortamında Zaporojye NGS etrafındaki durum ile ilgili ciddi endişeleri var. Zaporojye NGS çevresinde nükleer ve fiziksel güvenlik tampon bölgesinin oluşturulmasına acil ihtiyaç var, bununla ilgili istişareler başladı."