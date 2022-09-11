Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Zaporojye NGS etrafında güvenlik bölgesi için istişareler başladı

"@RafaelMGrossi (IAEA Genel Müdürü Rafael Grossi) elektrik tedarikinin yeniden sağlanmasıyla ilgili haberi memnuniyetle karşılıyor, ancak eskisi gibi devam eden bombardımanlar ortamında Zaporojye NGS etrafındaki durum ile ilgili ciddi endişeleri var. Zaporojye NGS çevresinde nükleer ve fiziksel güvenlik tampon bölgesinin oluşturulmasına acil ihtiyaç var, bununla ilgili istişareler başladı."