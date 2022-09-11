https://sputniknews.com.tr/20220911/tunc-soyer-elestirilere-yanit-verdi-konusmami-nutuktan-ilham-alarak-yaptim-1061057903.html

Tunç Soyer eleştirilere yanıt verdi: Konuşmamı Nutuk'tan ilham alarak yaptım

Tunç Soyer eleştirilere yanıt verdi: Konuşmamı Nutuk'tan ilham alarak yaptım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Konuşmamı Nutuk'tan ilham alarak yaptım. Osmanlı ile niye meselemiz olsun, onlar bizim atalarımız. Fakat 1. Dünya... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T00:55+0300

2022-09-11T00:55+0300

2022-09-11T01:05+0300

tunç soyer

türkiye

izmir

konser

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Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmayla ilgili değerlendirmede bulundu. Soyer, sözleriyle ilgili olarak "Atatürk'ün yazdığı Nutuk'tan ilham aldım" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarından detaylarsa şöyle:"Çok uzun zamandır hazırlık yapıyoruz. İnsanların hayatında da, ülkelerin hayatında da 100 yıl önemli dönüm noktası. Fransız İhtilali'nin 100. yıldönümü nedeniyle Eyfel Kulesi yapılmış mesela. İnsanlar 100. yıl anmalarını, kutlamalarını görkemli yapıyorlar; çünkü her ülkenin hafızasını tazelemeye ihtiyaç var. Çok egemen bir şekilde hız toplumu haline geldik. Bu insanların köklerinden kopmasına, geçmişlerini unutmasına sebep oluyor. Biz bu hafızasının tazelenmesi gerektiğine inandık ve 100. yıl kutlamalarına aylar öncesinden bir hazırlığa giriştik. Bir çok etkinlik ve organizasyon düşündük. En önemlisi 9 Eylül'de yapacağımız organizasyondu.Saat 05.30'da top atışı başladı, hepimizin tüyleri diken diken oldu. Bütün hikayeyi çok daha iyi anlamamıza imkan verdi. Olağanüstü meşakkatli, zor, hakikaten olağanüstü büyük bir mücadele ile yaşanmış Büyük Taarruz ve nihayet 9 Eylül'de İzmir'e varan uzun yolculuk. İşgal sona eriyor.Sıkılan ilk kurşun da İzmir'de. İzmir işgale karşı direnişin başladığı, 3,5 yıl süren işgalin sonlandığı bir kent. En güzel şekilde hafızayı tazelememiz, hem de bu millet uzunca bir süredir eğlencesini ve neşesini kaybetti.'Bunlar benim sözlerim değil ben Nutuk'tan ihmal aldım''Osmanlı bizim atalarımız, bizim onlarla hiçbir şekilde meselemiz olamaz'

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