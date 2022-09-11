https://sputniknews.com.tr/20220911/tokatin-resadiye-ilcesinde-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1061073463.html
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T16:52+0300
2022-09-11T16:52+0300
2022-09-11T16:52+0300
türkiye
tokat
yangın
orman
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İlçeye bağlı Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası ormanlık alanında yangın çıktı.Yangına, Reşadiye ve Niksar Orman İşletme ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
https://sputniknews.com.tr/20220909/denizlide-orman-yangini-1061020263.html
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tokat, yangın, orman
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası ormanlık alanında yangın çıktı.
Yangına, Reşadiye ve Niksar Orman İşletme ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.