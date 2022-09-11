https://sputniknews.com.tr/20220911/tokatin-resadiye-ilcesinde-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1061073463.html

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T16:52+0300

2022-09-11T16:52+0300

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türkiye

tokat

yangın

orman

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İlçeye bağlı Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası ormanlık alanında yangın çıktı.Yangına, Reşadiye ve Niksar Orman İşletme ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

https://sputniknews.com.tr/20220909/denizlide-orman-yangini-1061020263.html

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