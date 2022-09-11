Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220911/tokatin-resadiye-ilcesinde-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1061073463.html
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T16:52+0300
2022-09-11T16:52+0300
türkiye
tokat
yangın
orman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061073315_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_07a110ede90382010108319ae40df0a1.jpg
İlçeye bağlı Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası ormanlık alanında yangın çıktı.Yangına, Reşadiye ve Niksar Orman İşletme ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
https://sputniknews.com.tr/20220909/denizlide-orman-yangini-1061020263.html
türkiye
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061073315_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_8e9eef8cdf6ffda4ddfc1d9406d06eb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tokat, yangın, orman
tokat, yangın, orman

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16:52 11.09.2022
© AATokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası ormanlık alanında yangın çıktı.
Yangına, Reşadiye ve Niksar Orman İşletme ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Denizli'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
TÜRKİYE
Denizli'de orman yangını
9 Eylül, 16:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала