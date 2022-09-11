https://sputniknews.com.tr/20220911/taraftar-deplasmana-kamyonet-kasasinda-gitti-1061074588.html
Taraftar deplasmana kamyonet kasasında gitti
Taraftar deplasmana kamyonet kasasında gitti
İstanbul’dan Bursa deplasmanına giden Batman Petrolspor tarafları araçları bozulunca yolda kaldı. Bursalı bir kamyonet sürücüsünün yardımıyla kırmızı-beyazlı... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T18:03+0300
2022-09-11T18:03+0300
2022-09-11T18:03+0300
spor
batman
bursa
istanbul
batman petrolspor
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İstanbul’da bir grup Batman Petrolspor taraftarı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa’ya doğru yola çıktı. Bursa’ya 70 kilometre kala arabaları bozulan taraftar grubu yolda kaldı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet şoförü, taraftarları kamyonetin kasasına aldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, arabayı yol kenarında bırakıp Bursa’ya kadar kamyonetin kasasında gitti. Bursaspor ise mücadeleyi 1-0 kazandı.
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batman, bursa, istanbul, batman petrolspor
batman, bursa, istanbul, batman petrolspor
Taraftar deplasmana kamyonet kasasında gitti
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İstanbul’dan Bursa deplasmanına giden Batman Petrolspor tarafları araçları bozulunca yolda kaldı. Bursalı bir kamyonet sürücüsünün yardımıyla kırmızı-beyazlı taraftarlar stadyuma kamyonet kasasında gitti.
İstanbul’da bir grup Batman Petrolspor taraftarı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa’ya doğru yola çıktı. Bursa’ya 70 kilometre kala arabaları bozulan taraftar grubu yolda kaldı.
O sırada yoldan geçen bir kamyonet şoförü, taraftarları kamyonetin kasasına aldı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, arabayı yol kenarında bırakıp Bursa’ya kadar kamyonetin kasasında gitti.
Bursaspor ise mücadeleyi 1-0 kazandı.