https://sputniknews.com.tr/20220911/taraftar-deplasmana-kamyonet-kasasinda-gitti-1061074588.html

Taraftar deplasmana kamyonet kasasında gitti

Taraftar deplasmana kamyonet kasasında gitti

İstanbul’dan Bursa deplasmanına giden Batman Petrolspor tarafları araçları bozulunca yolda kaldı. Bursalı bir kamyonet sürücüsünün yardımıyla kırmızı-beyazlı... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T18:03+0300

2022-09-11T18:03+0300

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spor

batman

bursa

istanbul

batman petrolspor

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İstanbul’da bir grup Batman Petrolspor taraftarı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa’ya doğru yola çıktı. Bursa’ya 70 kilometre kala arabaları bozulan taraftar grubu yolda kaldı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet şoförü, taraftarları kamyonetin kasasına aldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, arabayı yol kenarında bırakıp Bursa’ya kadar kamyonetin kasasında gitti. Bursaspor ise mücadeleyi 1-0 kazandı.

batman

bursa

istanbul

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batman, bursa, istanbul, batman petrolspor