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Sarıyer'de AVM'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Sarıyer'de AVM'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T22:29+0300
2022-09-11T23:39+0300
sarıyer
silahlı kavga
avm
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Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.Olay anında çevredekilerin yaşadığı panik görüntülendi.
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sarıyer, silahlı kavga, avm, vadi istanbul
sarıyer, silahlı kavga, avm, vadi istanbul

Sarıyer'de AVM'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

22:29 11.09.2022 (güncellendi: 23:39 11.09.2022)
© DHAAVM'de silahlı kavga
AVM'de silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© DHA
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Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
Olay anında çevredekilerin yaşadığı panik görüntülendi.
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