https://sputniknews.com.tr/20220911/sariyerde-avmde-iki-grup-arasinda-silahli-kavga-5-yarali-1061077761.html

Sarıyer'de AVM'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Sarıyer'de AVM'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T22:29+0300

2022-09-11T22:29+0300

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sarıyer

silahlı kavga

avm

türkiye

vadi istanbul

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Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.Olay anında çevredekilerin yaşadığı panik görüntülendi.

sarıyer

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sarıyer, silahlı kavga, avm, vadi istanbul