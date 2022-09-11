https://sputniknews.com.tr/20220911/rusya-ukrayna-ordusunun-nikolayev-krivoy-rog-yonundeki-can-kayiplari-4-gunde-4-bini-asti-1061069565.html

Rusya: Ukrayna ordusunun Nikolayev-Krivoy Rog yönündeki can kayıpları 4 günde 4 bini aştı

Rusya: Ukrayna ordusunun Nikolayev-Krivoy Rog yönündeki can kayıpları 4 günde 4 bini aştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin 6 Eylül’den 10 Eylül’e kadar Nikolayev-Krivoy Rog ve Harkov yönlerindeki can kayıplarının 4 bini aştığını, 8 binden... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T14:31+0300

2022-09-11T14:31+0300

2022-09-11T14:42+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 6 Eylül’den 10 Eylül’e kadar Nikolayev-Krivoy Rog ve Harkov yönlerinde ağır kayıplara uğratıldığını bildirdi.Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun Harkov bölgesindeki rezervlerini yüksek hassasiyetli silahlarla vurmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna 14. ve 92. mekanize tugaylarının birliklerine, 113. Bölgesel Savunma Tugayına ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktasına saldırılar düzenlendiğini, düşmanın 200'den fazla can kaybı verdiği ve 20'den fazla askeri teçhizat kaybettiği belirtildi.Harkov bölgesinde ayrıca son bir günde yapılan nokta atışlar sonucu Ukrayna’nın 250 askeri personelinin ve 12 zırhlı aracının etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, Nikolayev-Krivoy Rog yönünde Ukrayna 36. Deniz Piyade Tugayının Nikolayev yakınlarındaki konuşlanma noktasının imha edildiği, 100'den fazla askeri personelin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Krasnoarmeysk tren istasyonunda boşaltma işlemleri sırasında Ukrayna birliklerinin insan gücüne ve askeri teçhizatına vurulduğu ifade edilen açıklamada, Herson bölgesinde Mirolyubovka yerleşiminin yakınlarında ise Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukrayna 60. Piyade Tugayının birliklerini vurduğu, 50'den fazla askerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.‘Kiev 1 Eylül'den bu yana Zaporojye NGS ve Energodar’ı 26 kez bombaladı’Kiev rejiminin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılan bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmak ve sivil halka acı çektirmek için enerji altyapısını kasıtlı olarak bombalamaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, “Böylece 1 Eylül'den bu yana Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) toprakları ve Energodar şehri, nükleer santral bölgesi de dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından 26 kez topçu bombardımanına maruz kaldı. Aynı zamanda kasıtlı olarak açılan ateşle 6 Eylül'de trafo merkezinde, 8 Eylül'de ise yüksek voltaj elektrik hattında Energodar şehri iki kez elektriksiz kaldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin Ugledar yakınlarında Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğü, Herson, Nikolayev bölgelerinde ve DHC’de ayrıca 4 insansız hava aracını düşürdüğü kaydedildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin şimdiye kadar uğradığı askeri kayıplarına ait yeni bilgilere de yer verilen açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 293 uçak, 153 helikopter, bin 933 insansız hava aracı, 374 uçaksavar füze sistemi, 4 bin 883 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 831 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 378 sahra ve havan topu ile 5 bin 469 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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