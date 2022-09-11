https://sputniknews.com.tr/20220911/rusya-merkez-secim-komisyonu-baskani-secimlerin-yapildigi-72-bolgeden-ihlal-bildirisi-gelmedi-1061072799.html

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı: Seçimlerin yapıldığı 72 bölgeden ihlal bildirisi gelmedi

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı: Seçimlerin yapıldığı 72 bölgeden ihlal bildirisi gelmedi

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova, ülke genelinde yerel seçimlerin yapıldığı 72 bölgeden ihlal bildirisinin gelmediğini belirtti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T16:36+0300

2022-09-11T16:36+0300

2022-09-11T16:36+0300

dünya

rusya

yerel seçim

ella pamfilova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048994156_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_d6b049ac8177a07e36acda987db45ab6.jpg

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yerel seçimlerin devam ettiği ülkenin 82 bölge arasında sadece 10 bölgeden kuruma ihlal bildirisi geldiğini söyledi.Rusya’da dünden beri bu yana devam eden yerel seçimlerdeki oylamanın ilerleyişi hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Pamfilova, “Bu iki gün içinde seçim alanında iddia edilen eksiklikler hakkında sadece 10 bölgeden bilgi geldi. Seçimlerin yapıldığı 82 bölgeden 10 bölgeden bazı aşırılıklar, ihlaller hakkında bilgi geldi. Seçimlerin yapıldığı kalan 72 bölgeden bu yönde herhangi bir bildiri gelmedi” ifadelerini kullandı.Rusya’da başkent Moskova dahil olmak üzere 82 bölgede cuma gününden bu yana yerel seçimler devam ediyor. Üç gün boyunca yapılması planlanan seçimler bu akşam sona eriyor.44 milyon seçmenin katılması beklenen seçimler ile 14 bölge valisi ve 12 bölgenin yerel meclis üyeleri doğrudan oylama ile belirlenecek. Vatandaşlar oylarını, seçim merkezlerine giderek ya da uzaktan elektronik şekilde kullanabiliyor.Rusya’da seçimler, seçim merkezlerinde kalabalık gruplar oluşmaması için pandeminin başından beri birden fazla güne yayılacak biçimde düzenleniyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, yerel seçim, ella pamfilova