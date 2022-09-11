https://sputniknews.com.tr/20220911/rusya-lideri-putin-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-telefonda-gorustu-1061074943.html

Rusya lideri Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Rusya lideri Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğü, liderlerin Zaporojye NGS’nin güvenliğini sağlamaya odaklanarak Ukrayna'daki... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T18:24+0300

2022-09-11T18:24+0300

2022-09-11T18:24+0300

ukrayna krizi

rusya

fransa

vladimir putin

emmanuel macron

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı, Fransız tarafının girişimi ile yapılan görüşmede liderler, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğini sağlamaya odaklanarak Ukrayna'daki durumu ele aldı.‘Putin, Ukrayna'nın Zaporojye NGS’ndeki tesislere yönelik düzenli saldırılarına dikkat çekti’Putin’in Macron’a Ukrayna tarafının Zaporojye NGS’ndeki tesislere yönelik düzenli saldırılarına dikkat çektiği belirtilen açıklamada, “Rus tarafı, Ukrayna'nın radyoaktif atık depolama tesisi de dahil olmak üzere Zaporojye NGS’nin tesislerine yönelik düzenli saldırılarına ve yaşanabilecek felaket tehlikesine dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.‘Putin, Macron’u Rusya’nın santralin fiziksel korumasının sağlanmasına yönelik önlemler konusunda bilgilendirdi’“Rusya Devlet Başkanı, Rus uzmanlar tarafından santralin fiziksel olarak korunmasını sağlamak için alınan önlemler hakkında bilgi verdi ve santrale yönelik bombardımanların derhal durdurulması için Kiev yetkililerini etkileme gereğini vurguladı” denilen açıklamada, ayrıca liderlerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) katılımıyla Zaporojye NGS’nin etrafındaki durum hakkında gayri siyasi etkileşim için karşılıklı olarak hazır olduklarını ifade ettiği vurgulandı.‘Putin Macron'a, Kiev'in Batı'nın silahlarını kullanarak Donbass'ı bombalamaya devam ettiğini söyledi’Açıklamada, “Vladimir Putin ayrıca Ukrayna güçlerinin Batılı ülkeler tarafından tedarik edilen silahları kullanarak Donbass’taki kentlerin sivil altyapısını yoğun bir şekilde bombalamaya devam ettiğini ve bunun sonucunda sivillerin zarar gördüğünü vurguladı” ifadeleri kullanıldı.‘Putin ve Macron, ihraç edilen tahılın gelişmekte olan ülkelere gönderilmesi gerektiğini teyit etti’Liderlerin gıda güvenliği konusunun da ele aldıklarına vurgu yapılan açıklamada, “Küresel gıda güvenliği sorunlarının görüşüldüğü sırada Karadeniz limanlarından ihraç edilen tahılın öncelikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiği görüşü teyit edildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Putin, Rusya Federasyonu'nun tarım ürünlerinin ve gübrelerinin Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'ya tedarikinin önünde AB Komisyonu kanalından hiçbir engel bulunmamasının önemli olduğunu ifade etti. Kremlin basın dairesi, liderlerin gündeme getirilen konularla ilgili diyaloğu bakanlar düzeyi dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde sürdürme konusunda anlaştıklarını ifade etti.

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rusya, fransa, vladimir putin, emmanuel macron