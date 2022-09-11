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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220911/rusya-helikopter-pilotlarimiz-dusmanin-oskol-nehri-uzerinde-gecis-olusturma-girisimini-onledi-1061066200.html
Rusya: Helikopter pilotlarımız, düşmanın Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini önledi
Rusya: Helikopter pilotlarımız, düşmanın Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetlerine ait Mi-35 helikopterinin mürettebatının Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T12:54+0300
2022-09-11T12:54+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
harkov
helikopter
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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Rus Hava Kuvvetlerine ait Mi-35 saldırı helikopterinin pilotlarının Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini önlediği belirtildi.Açıklamaya göre Rus helikopterinde görevli Binbaşı Sergey Bondarçuk ve Üsteğmen Maksim İgolnikov, 5 Temmuz itibarı ile Rus ordu birliklerinin Kiev rejiminin Kupyansk yönündeki karşı taarruza geçme girişimlerini önlemelerine destek görevini yerine getiriyordu.Muharebe görevlerinin birini yerine getirdikleri sırada Rus pilotlar, düşmanın Harkov bölgesinde, Kupynask yerleşiminin yakınında Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini fark etti.Açıklamada, “Düşmanın fark edilen eylemlerini bildiren ve durumu değerlendiren helikopter mürettebatı, havadan imha silahlarını kullanarak düşmanı vurdu. Helikopter mürettebatı yetkin, profesyonel ve kararlı eylemleriyle düşmanın nehir üzerinden geçiş oluşturmasına izin vermedi ve böylece savunmamızın derinlerine doğru ilerleme planlarını boşa çıkardı” ifadeleri yer aldı.
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rusya, ukrayna, harkov, helikopter

Rusya: Helikopter pilotlarımız, düşmanın Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini önledi

12:54 11.09.2022
© Rusya Savunma Bakanlığı / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanlığı, helikopter
Rusya Savunma Bakanlığı, helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetlerine ait Mi-35 helikopterinin mürettebatının Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini önlediğini duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Rus Hava Kuvvetlerine ait Mi-35 saldırı helikopterinin pilotlarının Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini önlediği belirtildi.
Açıklamaya göre Rus helikopterinde görevli Binbaşı Sergey Bondarçuk ve Üsteğmen Maksim İgolnikov, 5 Temmuz itibarı ile Rus ordu birliklerinin Kiev rejiminin Kupyansk yönündeki karşı taarruza geçme girişimlerini önlemelerine destek görevini yerine getiriyordu.
Muharebe görevlerinin birini yerine getirdikleri sırada Rus pilotlar, düşmanın Harkov bölgesinde, Kupynask yerleşiminin yakınında Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini fark etti.
Açıklamada, “Düşmanın fark edilen eylemlerini bildiren ve durumu değerlendiren helikopter mürettebatı, havadan imha silahlarını kullanarak düşmanı vurdu. Helikopter mürettebatı yetkin, profesyonel ve kararlı eylemleriyle düşmanın nehir üzerinden geçiş oluşturmasına izin vermedi ve böylece savunmamızın derinlerine doğru ilerleme planlarını boşa çıkardı” ifadeleri yer aldı.
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