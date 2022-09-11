https://sputniknews.com.tr/20220911/rusya-helikopter-pilotlarimiz-dusmanin-oskol-nehri-uzerinde-gecis-olusturma-girisimini-onledi-1061066200.html

Rusya: Helikopter pilotlarımız, düşmanın Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini önledi

Rusya: Helikopter pilotlarımız, düşmanın Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini önledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetlerine ait Mi-35 helikopterinin mürettebatının Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T12:54+0300

2022-09-11T12:54+0300

2022-09-11T12:54+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

harkov

helikopter

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Rus Hava Kuvvetlerine ait Mi-35 saldırı helikopterinin pilotlarının Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini önlediği belirtildi.Açıklamaya göre Rus helikopterinde görevli Binbaşı Sergey Bondarçuk ve Üsteğmen Maksim İgolnikov, 5 Temmuz itibarı ile Rus ordu birliklerinin Kiev rejiminin Kupyansk yönündeki karşı taarruza geçme girişimlerini önlemelerine destek görevini yerine getiriyordu.Muharebe görevlerinin birini yerine getirdikleri sırada Rus pilotlar, düşmanın Harkov bölgesinde, Kupynask yerleşiminin yakınında Oskol Nehri üzerinde geçiş oluşturma girişimini fark etti.Açıklamada, “Düşmanın fark edilen eylemlerini bildiren ve durumu değerlendiren helikopter mürettebatı, havadan imha silahlarını kullanarak düşmanı vurdu. Helikopter mürettebatı yetkin, profesyonel ve kararlı eylemleriyle düşmanın nehir üzerinden geçiş oluşturmasına izin vermedi ve böylece savunmamızın derinlerine doğru ilerleme planlarını boşa çıkardı” ifadeleri yer aldı.

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