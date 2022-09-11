https://sputniknews.com.tr/20220911/rosatom-zaporojye-ngs-bombardimana-maruz-kalan-ilk-faal-nukleer-santral-oldu-1061071881.html

Rosatom: Zaporojye NGS, bombardımana maruz kalan ilk faal nükleer santral oldu

Rosatom: Zaporojye NGS, bombardımana maruz kalan ilk faal nükleer santral oldu

Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) bombardımana maruz kalan ilk faal nükleer santral... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T15:58+0300

2022-09-11T15:58+0300

2022-09-11T15:58+0300

ukrayna krizi

zaporojye

nükleer

zaporizhzhya nükleer santrali

ukrayna

bombardıman

saldırı

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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Ukrayna tarafının Zaporojye NGS’ye yönelik bombardımanlarının tarihte faal bir nükleer santrali hedef alan ilk bombardıman olduğunu söyledi.Lihaçev, ilgili soru karşısında, “Bu ilk kez yaşanan bir olay. Daha önce Buşehr (Nükleer Santrali, İran) ile ilgili bir takım olaylar vardı, santral çalışmaya başlamadan önce. Yani bu, insanlığın bu türden yaşadığı ilk deneyimdir” yanıtını verdi ve ekledi:Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar kentinin yakınında ter alan Zaporojye NGS, ünite sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyor.24 Şubat'ta başlayan özel askeri harekatın ardından Rus kuvvetlerinin kontrolüne giren santral, son zamanlarda Ukrayna tarafından düzenli olarak fırlatılan top mermilerinin birçok kez hedefi oldu ve olası bir nükleer kaza konusunda uluslararası endişeler arttı.

https://sputniknews.com.tr/20220911/zaporojye-nukleer-santralinin-calisan-son-guc-unitesi-kapatildi--1061060772.html

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zaporojye, nükleer, zaporizhzhya nükleer santrali, ukrayna, bombardıman, saldırı