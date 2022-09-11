https://sputniknews.com.tr/20220911/prof-dr-sener-koronaviruste-sonbahar-ve-kis-donemini-rahat-gecirecek-ulkeler-icerisindeyiz-1061075597.html

Prof. Dr. Şener: Koronavirüste sonbahar ve kış dönemini rahat geçirecek ülkeler içerisindeyiz

Prof. Dr. Şener: Koronavirüste sonbahar ve kış dönemini rahat geçirecek ülkeler içerisindeyiz

Prof. Dr. Alper Şener, okulların açılmasıyla birlikte Kvid-19 olgu sayılarında ufak tefek tırmanışlar yaşanabileceğini hatırlatarak, bunun bir dalga tarzına... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T18:51+0300

2022-09-11T18:51+0300

2022-09-11T18:51+0300

koronavirüs

türkiye

sonbahar

kış

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061075453_0:27:770:460_1920x0_80_0_0_55ed5fd26ac1bf6210ff33c669ec8723.jpg

Koronavirüs ile ilgili konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bu yaz döneminde Türkiye'nin avantajlı bir pozisyonda olduğunu söyledi.BA4 ve BA5 varyantlarının Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Türkiye'de görüldüğünü ve pik yaptığını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Geçtiğimiz 2 ay önce yaşadığımız pik, şu anda sönümlendi. Şu an hastanelerde, başvurularda, yoğun bakıma yatış oranlarında düşüş var. Kovid-19 servislerinde de teker teker kapanma söz konusu. Bu böyle devam eder mi, etmez mi? Belli değil ama her zaman aynı tedirginliği yaşıyoruz. Tahmin şu ki; özellikle solunum yolu virüslerinin aktif hale geldiği dönem diyebileceğimiz kasım-aralık aylarında yeniden bir vaka sayılarında kıpırdanma olabilir. Bunu, yüksek oranda vaka sayılarının yeniden tırmanışa neden olacak bir dalga formatına geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de halihazırda ciddi bir oranda aşının kapsayıcılık yelpazesi var. Bunun yanında ciddi bir kesim, Kovid-19 enfeksiyonunu geçirdi. Bu koronavirüs hastalığını geçirmiş ve aşılanmış popülasyonu topladığımız zaman aşılanma kapsayıcı alanı oluştu" dedi.‘70 yaş üstünün mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları gerekmektedir’70 yaş ve üstünün risk grubunda olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Şener, "Özellikle bu gruba yeniden çağrı yapmakta fayda var. Kasım-aralık ayı periyodunda veya yeniden vaka sayısında artış yaşanacak olursa; bu periyottan önce 70 yaş üstü mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları gerekmektedir. 70 yaş ve üstünün kasım-aralık ayında önce yeniden bir dalga olması durumunda kendilerini koruma altına almaları gerekiyor" diye konuştu.Okulların açılmasıyla birlikte olgu sayılarında ufak tefek tırmanışlar yaşanabileceğini anlatan Prof. Dr. Şener, bunun bir dalga tarzına dönmesini beklemediğini kaydetti. Okullarda sınıfları havalandırma, servis ve toplu taşımada maske takmaya dikkat edilmesi dışında ekstra bir önleme ihtiyaç duyulmayacağının göründüğünü belirten Prof. Dr. Şener, "Bu yaz dönemini rahat geçirdiğimiz gibi sonbahar ve kış dönemini rahat geçirecek ülkeler içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Alper Şener, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, sonbahar, kış, kovid-19