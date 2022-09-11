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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220911/politico-abdnin-ukrayna-yuzunden-avrupali-muttefikleriyle-sorunlari-var-1061058208.html
Politico: ABD’nin Ukrayna yüzünden Avrupalı müttefikleriyle sorunları var
Politico: ABD’nin Ukrayna yüzünden Avrupalı müttefikleriyle sorunları var
Politico, NATO’nun Doğu Avrupalı üyelerinin Ukrayna’ya yardım ederek askeri rezervlerini tükettiğini, bunun da ABD için baş ağrısı haline geldiğini belirtti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T01:24+0300
2022-09-11T01:24+0300
ukrayna krizi
nato
ukrayna
ukrayna krizi
abd
avrupa
politico
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Washington’un, müttefiklerine, ABD savunma şirketlerinden askeri teçhizat satın almaları için para yardımı sağlamak zorunda kalacağı ifade edilen yazıda, “Washington, Ukrayna’ya tek seferlik silah tedarikinden NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerin uzun vadede teçhizatla temin etmeye geçiyor. Bu, özellikle Baltık ülkelerinde, bu kadar çok silah Ukrayna’ya verdikten sonra daha savunmasız hale geldiklerine dair bazı korkuları gidermeli” denildi.Bununla birlikte Doğu Avrupa ülkelerinin, Sovyet yapımı teçhizattan, bunları Ukrayna’ya göndererek kurtulmaya devam edeceği kaydedildi.
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nato, ukrayna, ukrayna krizi, abd, avrupa, politico
nato, ukrayna, ukrayna krizi, abd, avrupa, politico

Politico: ABD’nin Ukrayna yüzünden Avrupalı müttefikleriyle sorunları var

01:24 11.09.2022
© AP PhotoABD - Avrupa Birliği (AB)
ABD - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AP Photo
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Politico, NATO’nun Doğu Avrupalı üyelerinin Ukrayna’ya yardım ederek askeri rezervlerini tükettiğini, bunun da ABD için baş ağrısı haline geldiğini belirtti.
Washington’un, müttefiklerine, ABD savunma şirketlerinden askeri teçhizat satın almaları için para yardımı sağlamak zorunda kalacağı ifade edilen yazıda, “Washington, Ukrayna’ya tek seferlik silah tedarikinden NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerin uzun vadede teçhizatla temin etmeye geçiyor. Bu, özellikle Baltık ülkelerinde, bu kadar çok silah Ukrayna’ya verdikten sonra daha savunmasız hale geldiklerine dair bazı korkuları gidermeli” denildi.
Bununla birlikte Doğu Avrupa ülkelerinin, Sovyet yapımı teçhizattan, bunları Ukrayna’ya göndererek kurtulmaya devam edeceği kaydedildi.
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