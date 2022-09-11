https://sputniknews.com.tr/20220911/politico-abdnin-ukrayna-yuzunden-avrupali-muttefikleriyle-sorunlari-var-1061058208.html
Politico: ABD’nin Ukrayna yüzünden Avrupalı müttefikleriyle sorunları var
Politico: ABD’nin Ukrayna yüzünden Avrupalı müttefikleriyle sorunları var
Politico, NATO’nun Doğu Avrupalı üyelerinin Ukrayna’ya yardım ederek askeri rezervlerini tükettiğini, bunun da ABD için baş ağrısı haline geldiğini belirtti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T01:24+0300
2022-09-11T01:24+0300
2022-09-11T01:24+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Washington’un, müttefiklerine, ABD savunma şirketlerinden askeri teçhizat satın almaları için para yardımı sağlamak zorunda kalacağı ifade edilen yazıda, “Washington, Ukrayna’ya tek seferlik silah tedarikinden NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerin uzun vadede teçhizatla temin etmeye geçiyor. Bu, özellikle Baltık ülkelerinde, bu kadar çok silah Ukrayna’ya verdikten sonra daha savunmasız hale geldiklerine dair bazı korkuları gidermeli” denildi.Bununla birlikte Doğu Avrupa ülkelerinin, Sovyet yapımı teçhizattan, bunları Ukrayna’ya göndererek kurtulmaya devam edeceği kaydedildi.
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nato, ukrayna, ukrayna krizi, abd, avrupa, politico
nato, ukrayna, ukrayna krizi, abd, avrupa, politico
Politico: ABD’nin Ukrayna yüzünden Avrupalı müttefikleriyle sorunları var
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Politico, NATO’nun Doğu Avrupalı üyelerinin Ukrayna’ya yardım ederek askeri rezervlerini tükettiğini, bunun da ABD için baş ağrısı haline geldiğini belirtti.
Washington’un, müttefiklerine, ABD savunma şirketlerinden askeri teçhizat satın almaları için para yardımı sağlamak zorunda kalacağı ifade edilen yazıda
, “Washington, Ukrayna’ya tek seferlik silah tedarikinden NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerin uzun vadede teçhizatla temin etmeye geçiyor. Bu, özellikle Baltık ülkelerinde, bu kadar çok silah Ukrayna’ya verdikten sonra daha savunmasız hale geldiklerine dair bazı korkuları gidermeli”
denildi.
Bununla birlikte Doğu Avrupa ülkelerinin, Sovyet yapımı teçhizattan, bunları Ukrayna’ya göndererek kurtulmaya devam edeceği kaydedildi.