Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem
04:17 11.09.2022 (güncellendi: 04:38 11.09.2022)
© AADeprem - sismograf
© AA
Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.7 || 51 km NW of #Lae (Papua New Guinea) || 8 min ago (local time 09:46:51). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tzPw5QLro6— EMSC (@LastQuake) September 10, 2022
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında uyarıyı kaldırdı.
September 11, 2022— CLIMATE Change 🌪️🌋❄️ (@weatheralert15) September 11, 2022
🇵🇬 Magnitude 7.7 earthquake strikes NW Lae papua New guinea #sismo #earthquake #news #breaking pic.twitter.com/HZh9PiZLav
BREAKING: University of Goroka damaged as massive 7.7 magnitude earthquake hits Papua New Guinea pic.twitter.com/rF6h8ML4Xq— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 11, 2022