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https://sputniknews.com.tr/20220911/papua-yeni-ginede-76-buyuklugunde-deprem-1061059518.html
Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiği... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T04:17+0300
2022-09-11T04:38+0300
dünya
papua yeni gine
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında uyarıyı kaldırdı.
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papua yeni gine, deprem
papua yeni gine, deprem

Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem

04:17 11.09.2022 (güncellendi: 04:38 11.09.2022)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında uyarıyı kaldırdı.
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