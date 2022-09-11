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Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi
Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi
Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi işleyen Mahmut Yıldırım, Bingöl’de tropikal meyve olarak bilinen Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T10:06+0300
2022-09-11T10:06+0300
yaşam
koronavirüs
pandemi
meyve
tropikal bölgeler
tropikal ormanlar
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Ankara'dan Bingöl Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne 11 yıl önce atanan Mahmut Yıldırım, pandemi döneminde kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek için 2 dönümlük bir arazi satın aldı. Tarım alanında kendisini geliştiren, çok sayıda meyve ağacı ve sebze çeşidi eken Yıldırım, ayrıca Rize, Aksaray, Mersin gibi illerden getirdiği tropikal meyve fidelerini de deneme amaçlı dikti.Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa gibi tropik meyveleri eken Yıldırım, Gojiberi'nin hem siyahından hem de kırmızısından ilk meyvelerini almaya başardı.Satın aldığı yerin daha önce çorak bir arazi olduğunu anlatan Mahmut Yıldırım, "Hacettepe'de uzun süre çalıştıktan sonra 2011 yılında Bingöl'e tayin oldum. Yaklaşık 11 yıldır buradayım. Pandemi sürecinde burada bir arayış içerisine girdik. O arayışlardan bir tanesi de bir bahçe almaktı. Bu araziyi bulduk ve atıl durumdaydı. Burayı öncelikle organize ettik ve düzenli hale getirdik” dedi.'Tropikal meyve yetiştirmek istedim'Bingöl'de olmayan tropikal meyve yetiştirme çabasına girdiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:“Burada tropikal meyve yetiştirme noktasına bir çabaya girdik ve şu anda Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojibery siyah ve kırmızı olmak üzere Likapa yetiştirebildik. Allah'a şükürler olsun şu anda ürünleri de almaya başladık. Ayrıca biber, patlıcan, domates, gibi onlarca sebze ve meyve ekiyorum. Çıkan ürünleri hem yiyor hem de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyorum. Birçok alanda yaptığımız çalışmaların meyveleri gördükten sonra bunu hem çevremize hem de kendimize harcıyoruz. Çevremize verirken de herhangi bir ücret almadan, hem fidanlık noktasında hem de ürünler noktasında destek çıkıyoruz. İnsanlara tarla işleriyle toprakla uğraşmaları konusunda tavsiye ediyorum. Hem kendinize faydalı olabiliyorsunuz, hem de kendinize yararlı olabilirsiniz. Bütün stres ve enerjinizi burada atıp çok da güzel bir hayata devam edebiliyorsunuz."
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koronavirüs, pandemi, meyve, tropikal bölgeler, tropikal ormanlar
koronavirüs, pandemi, meyve, tropikal bölgeler, tropikal ormanlar

Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi

10:06 11.09.2022
© İHAPandemi döneminde aldığı çorak araziyi işleyen Mahmut Yıldırım, Bingöl’de tropikal meyve olarak bilinen Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa yetiştirmeye başardı.
Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi işleyen Mahmut Yıldırım, Bingöl’de tropikal meyve olarak bilinen Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa yetiştirmeye başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA
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Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi işleyen Mahmut Yıldırım, Bingöl’de tropikal meyve olarak bilinen Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa yetiştirmeye başardı.
Ankara'dan Bingöl Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne 11 yıl önce atanan Mahmut Yıldırım, pandemi döneminde kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek için 2 dönümlük bir arazi satın aldı.
Tarım alanında kendisini geliştiren, çok sayıda meyve ağacı ve sebze çeşidi eken Yıldırım, ayrıca Rize, Aksaray, Mersin gibi illerden getirdiği tropikal meyve fidelerini de deneme amaçlı dikti.
Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa gibi tropik meyveleri eken Yıldırım, Gojiberi'nin hem siyahından hem de kırmızısından ilk meyvelerini almaya başardı.
Satın aldığı yerin daha önce çorak bir arazi olduğunu anlatan Mahmut Yıldırım, "Hacettepe'de uzun süre çalıştıktan sonra 2011 yılında Bingöl'e tayin oldum. Yaklaşık 11 yıldır buradayım. Pandemi sürecinde burada bir arayış içerisine girdik. O arayışlardan bir tanesi de bir bahçe almaktı. Bu araziyi bulduk ve atıl durumdaydı. Burayı öncelikle organize ettik ve düzenli hale getirdik” dedi.

'Tropikal meyve yetiştirmek istedim'

Bingöl'de olmayan tropikal meyve yetiştirme çabasına girdiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:
“Burada tropikal meyve yetiştirme noktasına bir çabaya girdik ve şu anda Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojibery siyah ve kırmızı olmak üzere Likapa yetiştirebildik. Allah'a şükürler olsun şu anda ürünleri de almaya başladık. Ayrıca biber, patlıcan, domates, gibi onlarca sebze ve meyve ekiyorum. Çıkan ürünleri hem yiyor hem de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyorum. Birçok alanda yaptığımız çalışmaların meyveleri gördükten sonra bunu hem çevremize hem de kendimize harcıyoruz. Çevremize verirken de herhangi bir ücret almadan, hem fidanlık noktasında hem de ürünler noktasında destek çıkıyoruz. İnsanlara tarla işleriyle toprakla uğraşmaları konusunda tavsiye ediyorum. Hem kendinize faydalı olabiliyorsunuz, hem de kendinize yararlı olabilirsiniz. Bütün stres ve enerjinizi burada atıp çok da güzel bir hayata devam edebiliyorsunuz."
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