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https://sputniknews.com.tr/20220911/pakistanda-ingiltere-kralicesi-2-elizabethin-olumu-sebebiyle-ulusal-yas-ilan-edildi-1061071332.html
Pakistan'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi
Pakistan'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi
Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü sebebiyle yarın ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T15:44+0300
2022-09-11T15:44+0300
dünya
ingiltere
pakistan
kraliçe 2. elizabeth
yas
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Ulusal basındaki haberlere göre, Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif’in onayıyla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül’de hayatını kaybetmişti.
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ingiltere, pakistan, kraliçe 2. elizabeth, yas
ingiltere, pakistan, kraliçe 2. elizabeth, yas

Pakistan'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi

15:44 11.09.2022
© AFP 2022 / LEON NEALİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / LEON NEAL
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Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü sebebiyle yarın ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif’in onayıyla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül’de hayatını kaybetmişti.
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