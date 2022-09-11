https://sputniknews.com.tr/20220911/ozhaseki-hayat-pahalanmis-olabilir-ama-insanlarin-alim-gucu-de-artti-1061067631.html

Özhaseki: Hayat pahalanmış olabilir ama insanların alım gücü de arttı

Özhaseki: Hayat pahalanmış olabilir ama insanların alım gücü de arttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Fındığın, çayın, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T13:47+0300

2022-09-11T13:47+0300

2022-09-11T13:47+0300

ekonomi

türkiye

mehmet özhaseki

alım gücü

hayat pahalılığı

asgari ücret

ihracat

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında ekonomiyi değerlendirdi. Sözcü'nün aktardığına göre, Özhaseki, şöyle konuştu:‘250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız’Özhaseki “İnsanların alım gücü artsın diye. Fındığın, çayın, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil. Alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı. Bunu da görmek lazım. Bu bir tercihti ve bu tercih kullanıldı. Ben de doğru bir tercih olduğuna inanıyorum. Müthiş şekilde de zaten ihracat artıyor. 250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız. 30 küsür milyar dolarlardan 250 milyar dolar ihracatı yakalayan bir ülke konumumdayız” diye konuştu.

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türkiye, mehmet özhaseki, alım gücü, hayat pahalılığı, asgari ücret, ihracat