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Özhaseki: Hayat pahalanmış olabilir ama insanların alım gücü de arttı
Özhaseki: Hayat pahalanmış olabilir ama insanların alım gücü de arttı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Fındığın, çayın, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T13:47+0300
2022-09-11T13:47+0300
ekonomi
türkiye
mehmet özhaseki
alım gücü
hayat pahalılığı
asgari ücret
ihracat
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında ekonomiyi değerlendirdi. Sözcü'nün aktardığına göre, Özhaseki, şöyle konuştu:‘250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız’Özhaseki “İnsanların alım gücü artsın diye. Fındığın, çayın, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil. Alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı. Bunu da görmek lazım. Bu bir tercihti ve bu tercih kullanıldı. Ben de doğru bir tercih olduğuna inanıyorum. Müthiş şekilde de zaten ihracat artıyor. 250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız. 30 küsür milyar dolarlardan 250 milyar dolar ihracatı yakalayan bir ülke konumumdayız” diye konuştu.
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türkiye, mehmet özhaseki, alım gücü, hayat pahalılığı, asgari ücret, ihracat
türkiye, mehmet özhaseki, alım gücü, hayat pahalılığı, asgari ücret, ihracat

Özhaseki: Hayat pahalanmış olabilir ama insanların alım gücü de arttı

13:47 11.09.2022
© İHA / HAYATİ KANAT-AW474617AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA / HAYATİ KANAT-AW474617
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Fındığın, çayın, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil. Alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında ekonomiyi değerlendirdi. Sözcü'nün aktardığına göre, Özhaseki, şöyle konuştu:
"Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli. 2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor. Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi.”

‘250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız’

Özhaseki “İnsanların alım gücü artsın diye. Fındığın, çayın, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil. Alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı. Bunu da görmek lazım. Bu bir tercihti ve bu tercih kullanıldı. Ben de doğru bir tercih olduğuna inanıyorum. Müthiş şekilde de zaten ihracat artıyor. 250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız. 30 küsür milyar dolarlardan 250 milyar dolar ihracatı yakalayan bir ülke konumumdayız” diye konuştu.
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